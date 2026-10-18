Debut y altercado verbal: Shohjahon Ergashev triunfa en pelea a puño limpio

Ex aspirante al título mundial de boxeo profesional y famoso atleta uzbeko conocido como el noqueador, Shohjahon Ergashev dio un giro decisivo en su carrera al subir por primera vez al ring para una pelea a puño limpio (bare-knuckle).

En el torneo internacional IBA Nomad 16 celebrado en la capital, Taskent, nuestro compatriota se enfrentó al experimentado luchador kazajo Dastan Bekeny logró una victoria brillante. Sin embargo, una disputa financiera y un altercado inesperado dentro del octágono tras el combate se convirtieron en el tema principal del evento.

3 rounds de intensidad: La decisión unánime de los jueces

El combate, disputado bajo el reglamento de bare-knuckle, se caracterizó por un ritmo frenético y enfrentamientos sangrientos:

Maestría en el debut: Shohjahon Ergashev mantuvo el dominio durante todo el encuentro gracias a sus golpes potentes y combinaciones rápidas;

La resistencia de Beken: El rival kazajo resistió los golpes, evitando que la pelea se detuviera antes de tiempo, completando así los 3 rounds;

Victoria unánime: Al finalizar los rounds, el jurado reconoció unánimemente la superioridad del boxeador uzbeko, permitiendo a Ergashev debutar con éxito en esta nueva disciplina.

«¿Vas a dar tu bolsa?»: La pregunta provocadora del presentador y el alboroto

La situación se tensó inesperadamente durante la entrevista oficial post-combate:

La pregunta inapropiada del presentador: El presentador kazajo del evento, con micrófono en mano, recordó que Ergashev había prometido noquear a su oponente antes de la pelea: «El nocaut prometido no ocurrió, ¿ahora le darás tu bolsa a Dastan Beken o no?» preguntó con un tono agudo y poco convencional;

La respuesta firme de Shohjahon: Ergashev reaccionó con dureza, declarando que resolvería los asuntos financieros solo con la dirección de la Liga y señalando que su bolsa era varias veces mayor que la de su oponente;

Enfrentamiento en el ring: Tras estas palabras, surgió un fuerte altercado verbal entre ambos bandos, lo que requirió la intervención de los organizadores para calmar la situación.

Este brillante y polémico debut de Shohjahon Ergashev en la liga de combate a puño limpio ha aumentado considerablemente el interés por sus futuros combates.