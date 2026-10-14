La ex estrella del Manchester Cityy del Leicester City, líder de la selección nacional de Argelia Riyad Mahrez ha abierto un nuevo capítulo en su carrera. El famoso extremo de 35 años se unió al Al-Shamal como agente libre.

Tras años exitosos en Arabia Saudita,aceptó la oferta del club catarí que participa en la Liga de Campeones de la AFC Élite. aceptó la oferta del club catarí.

Periodo triunfal en Arabia Saudita y estatus de agente libre

Detalles clave del traspaso de Mahrez al Al-Shamal:

La cima alcanzada con el Al-Ahli: El último club de Riyad Mahrez fue el Al-Ahli de Yeda. Con este equipo, ganó el título de la Liga de Campeones de la AFC Élite durante las dos últimas temporadas, convirtiéndose en campeón continental;

Traspaso gratuito: Tras finalizar su contrato con el club saudí, el delantero argelino se unió al Al-Shamal como agente libre, sin costes de traspaso.

Huellas doradas en la historia de la Premier League: El cuento de hadas del Leicester y la hegemonía del Manchester

Riyad Mahrez es considerado uno de los jugadores africanos más brillantes y laureados del fútbol mundial:

El milagro con el Leicester: El jugador protagonizó una de las mayores sorpresas de la historia del fútbol en la temporada 2015/16 con el Leicester City, celebrando el título de campeón de la Premier League inglesa;

Victorias con el Manchester City: Más tarde, el extremo se unió a los «Citizens» bajo la dirección de Pep Guardiola, donde sumó varios títulos, incluyendo la Premier League y la Liga de Campeones de la UEFA.

Situación actual del Al-Shamal y objetivos futuros

En su nuevo equipo, Riyad Mahrez es recibido como un líder: