El futuro del portero del club saudí Al-Ahli, Édouard Mendy, ha sido objeto de intensos debates en los últimos días. Al parecer, la directiva del club planea separarse del experimentado guardameta senegalés durante la ventana de fichajes de verano. Aunque el contrato actual del jugador con el club sigue vigente, varios rumores sobre su destino están llamando la atención de la comunidad futbolística. Así lo informa Goal.com informa .

El conflicto principal y los desacuerdos no están relacionados con las actuaciones del jugador en el campo. La directiva y el cuerpo técnico de Al-Ahli no tienen quejas sobre el rendimiento del portero. Sin embargo, se informa que el ambiente interno y los enfoques para resolver ciertos problemas han causado malentendidos entre las partes.

El conflicto entre el director deportivo y el portero

Según fuentes, la escalada de la situación se debió a la relación entre el director deportivo del club, Roy Pedro, y el portero. Roy Pedro acusa a Mendy de intervenir en asuntos ajenos a sus deberes profesionales en el equipo, es decir, en cuestiones técnicas. Se supone que el director deportivo está descontento con la participación del jugador en asuntos que van más allá de su competencia.

Sin embargo, hasta el momento ni el club Al-Ahli ni el propio Édouard Mendy han hecho declaraciones oficiales sobre la situación actual. Todos los informes y suposiciones permanecen por ahora al nivel de los medios de comunicación y fuentes. No se han anunciado enfrentamientos abiertos ni medidas disciplinarias oficiales entre las partes.

Discusiones en el vestuario

Resulta que Mendy consultó con jugadores experimentados y líderes sobre lo que le faltaba al equipo durante el mercado de fichajes de verano. Es posible que estas conversaciones en el vestuario y los debates sobre las necesidades del equipo no hayan gustado a algunos representantes de la directiva del club.

De este modo, la carrera de Édouard Mendy en Al-Ahli podría dar un giro inesperado. A pesar de la duración del contrato, es muy probable que se produzcan cambios interesantes en el mercado de fichajes este verano. Se espera que las futuras declaraciones oficiales del club aclaren la situación.