Marino Pusic toma las riendas del Al-Ahli

El club saudí Al-Ahli ha nombrado al técnico neerlandés Marino Pusic como entrenador principal, abandonando las soluciones a corto plazo tras la destitución de Matthias Jaissle. Según ixbt.com, la directiva del club ve en este entrenador, defensor del fútbol ofensivo y la presión alta, un punto de apoyo para superar uno de los periodos más difíciles de la historia del equipo. Goal.com informa .

La escuela neerlandesa y la influencia de Arne Slot

Marino Pusic comenzó su carrera como entrenador siendo asistente del reconocido técnico neerlandés Arne Slot en el AZ Alkmaar. También siguió a su mentor en el Feyenoord, donde asimiló los secretos tácticos de uno de los entrenadores más destacados de Europa. Esta experiencia desempeñó un papel importante en su formación como entrenador principal.

Después, logró devolver al FC Twente a la Eredivisie por sus propios medios. Otra etapa clave de su carrera fue su paso por el club ucraniano Shakhtar Donetsk, donde ganó el campeonato de Ucrania, conquistó dos Copas de Ucrania y llamó la atención por las brillantes actuaciones del equipo en la Liga de Campeones.

La histórica victoria sobre el Barcelona

El Shakhtar dirigido por Pusic logró derrotar al FC Barcelona en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2023-2024. Aquella noche demostró que el técnico podía competir en los grandes escenarios y plantar cara a los grandes clubes europeos.

Su enfoque táctico se basa en un juego ofensivo sustentado en la posesión, una presión alta en el campo rival y el deseo constante de marcar más goles que el adversario. Durante su etapa al frente del Shakhtar, el técnico demostró mantener siempre su fidelidad a estos principios.

La directiva del Al-Ahli confía en que un entrenador con ideas tan claras y una experiencia tan amplia pueda sacar al equipo de la crisis. Aunque Pusic no posee el mismo atractivo mediático que los técnicos más famosos del mundo, se espera que su enfoque profesional sea un factor clave para alcanzar los objetivos del club.