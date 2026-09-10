La sexta jornada de la Saudi Pro League ofreció a los aficionados una verdadera fiesta del fútbol y otro momento histórico. En Riad, el Al-Nassr recibió al Abha ante su afición. Los dirigidos por Ange Postecoglou mostraron un juego ofensivo intenso y derrotaron a su rival por 2-1. Sin embargo, el punto culminante del encuentro fue el legendario delantero portugués Cristiano Ronaldoy su nuevo resultado fenomenal. El máximo goleador de la historia del fútbol mundial volvió a marcar, acercándose aún más a una cifra inigualable. ¿Quiénes marcaron los otros goles en el Al-Awwal Park, qué estrella visitante descontó y cuáles son las posibilidades de título del Al-Nassr? Al final del artículo, detallamos la nueva posición del Al-Nassr con 15 puntos y el camino de Ronaldo hacia los 1000 goles.

El gol 979 de Ronaldo y el tanto clave de Al-Hamdan

El encuentro en Riad comenzó bajo el dominio territorial y combinativo de los pupilos de Postecoglou:

Otra obra maestra de Ronaldo: En el minuto 22 Cristiano Ronaldo anotó para abrir el marcador (1-0); este tanto se registró como el gol oficial número 979 en la carrera profesional de la estrella portuguesa;

La ventaja de Al-Hamdan: En el minuto 58 de la segunda parte, Al-Hamdan amplió la diferencia, consolidando la victoria de su equipo (2-0);

La respuesta de Nabil Fekir: Los visitantes no se rindieron: en el minuto 75, el famoso mediocampista francés del Abha, Nabil Fekir, logró descontar (2-1);

Final sólido: En los minutos restantes, la defensa local y el portero Bento actuaron con serenidad para mantener el resultado hasta el final.

«Ronaldo entra al campo con gran motivación en cada partido. Cada gol suyo da fuerza a nuestro equipo y asegura nuestras victorias», destacan los análisis del encuentro.

Alineación titular y cambios

Ange Postecoglou presentó el siguiente once inicial para asegurar estos 3 puntos vitales:

Alineación del Al-Nassr: Bento, Boushal, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez, Al-Nasser (Al-Najdi, 76'), Angelo, Al-Khaibari, Samu Costa, Sadio Mané, Al-Hamdan (Ayman Yahya, 76'), Cristiano Ronaldo;

Equilibrio táctico: Mientras Samu Costa y Al-Khaibari controlaban el centro del campo, el trío de ataque formado por Mané, Ronaldo y Al-Hamdan mantuvo bajo presión constante a la defensa rival.

Situación en la tabla de la Saudi Pro League

La cuestión que más interesa a los aficionados es cómo ha cambiado la carrera por el título tras este éxito y cuánto le falta a Ronaldo para su gran objetivo. La conclusión más importante es que, tras lograr una valiosa victoria en casa, el Al-Nassr suma 15 puntos y se mantiene firmemente en la 2ª posición de la tabla. Por su parte, el Abha, tras la derrota, se queda en el último lugar (18º) con solo 1 punto. Por otro lado, con 979 goles, a Cristiano Ronaldo le faltan solo 21 goles para alcanzar la cima de los 1000. Su estado de forma actual sugiere que pronto hará oficial este increíble hito histórico.

¿Crees que Cristiano Ronaldo podrá marcar su gol número 1000 esta misma temporada? ¿Es el renovado Al-Nassr de Ange Postecoglou capaz de ganar el título de la Saudi Pro League este año? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis sobre la historia del fútbol en curso!