El futuro del portero del Al-Ahli de Arabia Saudita, Edouard Mendy, se ha convertido en uno de los principales temas de debate del actual mercado de fichajes de verano. Circularon informaciones según las cuales el guardameta de la selección de Senegal quiere abandonar el club pese a tener contrato vigente, lo que llamó la atención de los aficionados. Goal.com informa .

En los últimos días, las tensiones surgidas dentro del club y los rumores sobre la intervención del futbolista en asuntos colectivos han cobrado fuerza. Según diversas informaciones, el director deportivo del Al-Ahli, Roy Pedro, quiere que el guardameta se marche. La razón señalada sería el intento del experimentado jugador de intervenir en cuestiones técnicas fuera del ámbito de sus competencias.

Las razones del desacuerdo y la postura de las partes

Los especialistas señalan que esta situación relacionada con Edouard Mendy no tiene ninguna conexión con su rendimiento sobre el terreno de juego. Se trataría de su forma de abordar algunos procesos dentro del equipo. No obstante, por ahora estas informaciones siguen siendo solo especulaciones y rumores.

Hasta el momento, ni la directiva del Al-Ahli ni el propio guardameta han emitido un comunicado oficial que confirme la existencia de un conflicto serio y directo entre las partes. Ambas mantienen el silencio, aunque continúan las negociaciones y conversaciones entre bastidores.

La actividad del futbolista y la situación en el mercado de fichajes

Al parecer, Edouard Mendy mantuvo conversaciones con líderes experimentados del vestuario del Al-Ahli para debatir las necesidades y los planes del equipo durante el mercado de fichajes de verano. Sus acciones parecen haber provocado reacciones diversas entre algunos representantes de la directiva.

En el contexto del rápido desarrollo del fútbol saudí y de la intensa competencia en el mercado de fichajes, este tipo de informaciones internas podría influir seriamente en la actividad de los clubes. Se espera que el futuro de Edouard Mendy se aclare en los próximos días, tras los comunicados oficiales y las negociaciones.