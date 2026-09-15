La renovada fase de liga de la Liga de Campeones Élite de la AFC comenzó para los clubes uzbekos con una intensidad inesperada y resultados trascendentales. Arabia Saudita En uno de los partidos centrales de la 1ª jornada disputado en suelo saudí, el club de Tashkent, Paxtakor, jugó con valentía en el campo del gigante lleno de estrellas de Yeda, Al-Ahli, registrando un empate sensacional de 1-1. Según el famoso diario saudí « Asharq Al-Awsat », los « Leones », que estuvieron a un paso de la victoria, dejaron al rival en estado de shock; los locales solo evitaron una derrota vergonzosa gracias a un gol marcado en los últimos minutos añadidos por el árbitro.

Mientras los expertos alzan la voz sobre el juego débil y desorganizado del Al-Ahli, el entrenador saudí Marin Pushich rechaza las críticas, alegando que su equipo controló totalmente el partido y realizó más de 20 disparos. Al mismo tiempo, el actual campeón del país, Neftchi, que defiende el honor de Uzbekistán en este prestigioso torneo, también sorprendió al equipo iraquí Air Force con un 1-0 en casa, demostrando el poder de nuestros clubes en la Liga de Campeones Élite. Entonces, ¿qué tan fundamentadas son las declaraciones de Marin Pushich y los delanteros del Al-Ahli, qué táctica usó Paxtakor para detener los millones saudíes y qué batallas importantes nos esperan?

El coraje de los « Leones » en Yeda y el drama en el tiempo añadido

En Arabia Saudita los detalles clave del intenso encuentro:

Un partido muy cerca de la victoria: Paxtakor lideró el marcador durante la mayor parte del tiempo reglamentario, llevando a los locales al borde de una derrota inevitable;

La salvación en los minutos finales: Al-Ahli solo pudo marcar durante el tiempo de compensación añadido por el árbitro, salvándose de una gran vergüenza ante sus aficionados;

Críticas de los expertos: Los analistas del fútbol saudí destacaron una crisis sistémica en el juego del gran club local y señalaron que Paxtakor superó tácticamente a su oponente.

La justificación de Marin Pushich y el debate de los 20 disparos

Las respuestas tranquilas del entrenador principal del Al-Ahli en la rueda de prensa:

«Teníamos el control desde el primer minuto»: En una entrevista con el diario « Asharq Al-Awsat », el entrenador enfatizó que desde el inicio hasta el final del encuentro, solo el club de Yeda dominó el campo;

Más de 20 disparos: Según Pushich, el equipo realizó más de 20 disparos hacia la portería rival, pero falló en la conversión: «Siempre fuimos mejores que el rival en el juego y controlamos el desarrollo del encuentro. Estoy orgulloso de mis jugadores», dijo;

La objeción de Al-Buraikan: El delantero del club saudí, Firas Al-Buraikan, también se sumó a la opinión de su entrenador, alegando que el equipo merecía una victoria absoluta y no un empate 1-1;

Atención al nuevo frente: El club saudí centra ahora toda su atención en un partido importante dentro de la Copa Afro-Asiática-Pacífica, donde les espera el famoso equipo sudafricano, Mamelodi Sundowns.

El paso ganador de Neftchi: el avance del fútbol uzbeko en Asia

Otra hazaña en la 1ª jornada del torneo:

Neftchi — Air Force 1-0: El actual campeón de Uzbekistán derrotó al club iraquí Air Force por un ajustado 1-0 en un tenso encuentro disputado en Ferganá;

Tres puntos valiosos: Los de Ferganá aseguraron una victoria importante en su primer partido de la fase de liga, ocupando los primeros lugares de la tabla;

Competitividad en el escenario asiático: La victoria de Neftchi y el empate de Paxtakor en Arabia Saudita demostraron una vez más que los clubes uzbekos pueden competir sin complejos contra los equipos más ricos y poderosos del continente.

Este inicio combativo y audaz de los equipos uzbekos en la Liga de Campeones Élite de la AFC es una clara muestra de que nuestro fútbol nacional está alcanzando un nuevo nivel.

En su opinión, ¿la declaración del entrenador del Al-Ahli, Marin Pushich, de que «éramos superiores en todos los aspectos» es cercana a la realidad, o Paxtakor le dio una verdadera lección de fútbol al gigante saudí? ¿Cuál de nuestros equipos, Paxtakor o Neftchi, tiene más posibilidades de pasar a la siguiente fase? Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este artículo sobre la valentía de los clubes uzbekos en los campos continentales con todos los aficionados al fútbol.