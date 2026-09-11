Cristiano Ronaldo comienza su lucha por ganar la Liga de Campeones de la AFC

La nueva temporada de la Liga de Campeones de la AFC, que comienza la próxima semana, podría ser una de las últimas oportunidades para que Cristiano Ronaldo conquiste el prestigioso trofeo continental. Según Goal.com, los clubes saudíes, que han invertido miles de millones de dólares en los últimos años, están decididos a establecer su dominio en el fútbol asiático, con cinco equipos posicionados como los principales favoritos de la competición. Así lo informa Goal.com .

Entre los clubes saudíes que han destinado más de dos mil millones de dólares al mercado de fichajes desde 2023, el Al-Nassr destaca especialmente. Bajo la dirección del nuevo entrenador Ange Postecoglou y reforzado con estrellas como Cristiano Ronaldo y João Félix, el club de Riad aspira a levantar la copa continental esta temporada. Tras quedar subcampeón en la segunda categoría de la Liga de Campeones de la AFC el año pasado, el equipo pondrá todo su empeño en ganar el torneo principal esta vez.

El delantero portugués del equipo, João Félix, destacó en una entrevista con Associated Press que el club se ha fijado los objetivos más altos. Según él, la plantilla es lo suficientemente profunda y fuerte, y su principal objetivo es ganar todas las competiciones en las que participan, incluyendo el campeonato nacional, la copa y la Liga de Campeones de la AFC. «No jugamos solo para soñar, salimos al campo para ganar», afirmó el jugador.

Competencia intensa y gastos en la región Oeste

La lucha en la región Oeste se ha intensificado, con el actual campeón, Al-Ahli , buscando su tercer título consecutivo. El capitán del equipo, Édouard Mendy, declaró que el club busca repetir el éxito del año pasado y hará todo lo posible para mantener su estatus como el equipo más grande de Asia. Mientras tanto, su rival local, Al-Hilal, ha gastado más de 200 millones de dólares para fichar a estrellas de la Premier League inglesa: Ollie Watkins, Gabriel Martinelli y Crysencio Summerville.

Sin embargo, debido a la situación geopolítica y a cuestiones de seguridad en la región, los representantes iraníes se ven obligados a jugar sus partidos como locales en campos neutrales. A pesar de esto, en la zona Oeste de la competición, los clubes del Golfo buscan mantener su superioridad frente a la fuerte resistencia de los grandes clubes tradicionales de Japón y Corea del Sur en la zona Este.

Los partidos destacados de la primera jornada

En la primera jornada de la competición, el Al-Nassr visitará el campo del club emiratí Al Ain, mientras que el Al-Ahli recibirá al club uzbeko Pakhtakor. Asimismo, los equipos iraníes Esteghlal y Tractor disputarán sus partidos en campos neutrales. Tras la fase de grupos, los ocho mejores equipos de cada región se clasificarán para los octavos de final y continuarán la lucha por el trono continental.