El FC Barcelona se enfrentó al famoso club egipcio Al Ahly en la final del Trofeo Joan Gamper, que se celebra tradicionalmente antes del inicio de la nueva temporada. Los pupilos de Hans-Dieter Flick ganaron 2-1 en un partido intenso y disputado, dejando el trofeo en su museo. ¿Quiénes brillaron y cómo se construyó la victoria?

Dos disparos en la primera parte y un inicio convincente

El Barça comenzó el partido con ataques constantes y se adelantó en el marcador en el minuto 29 gracias a un preciso disparo de Hamza Abdelkarim. Cerca del descanso, el capitán interino del equipo, Raphinha, transformó el penalti con seguridad para aumentar la ventaja a dos goles.

En el minuto 53 de la segunda parte, Zizo marcó para el conjunto egipcio y devolvió la emoción al partido, pero el FC Barcelona se mostró sólido en defensa y conservó la victoria.

Datos de la final del Trofeo Joan Gamper

Estadística FC Barcelona (España) Al Ahly (Egipto) Resultado final 2 1 Goleadores Abdelkarim (29'), Raphinha (45', pen.) Zizo (53') Entrenador Hans-Dieter Flick — Trofeo principal Ganador del Trofeo Joan Gamper Finalista de la copa

Alineaciones y estrellas que salieron desde el banquillo

Alineación titular del FC Barcelona: Joan García, Eric García, Koundé, Espar, Gerard Martín, Balde, Bernal, Fermín López, Raphinha, Lamine Yamal, Hamza Abdelkarim.

Entraron desde el banquillo: Dani Olmo (46'), Gavi (63'), Wojciech Szczęsny (73'), Karim Adeyemi (73'), Bisouma (73').

Esta victoria supone un gran impulso anímico para el FC Barcelona antes de sus primeros partidos oficiales de la temporada y sienta las bases de una campaña ambiciosa.

¿Creen que el renovado FC Barcelona de Hans-Dieter Flick está plenamente preparado para conquistar esta temporada La Liga y la Liga de Campeones de la UEFA?

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