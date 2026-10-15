El torneo de combate sin guantes IBA Nomad 16 se celebrará en el «Humo Arena» — cartelera completa

La ciudad de Taskent se prepara para albergar una nueva gran velada de artes marciales. El 17 de octubre en el majestuoso palacio de hielo «Humo Arena» de nuestra capital, se organizará el prestigioso torneo de combate sin guantes IBA Nomad 16 . Los organizadores han anunciado oficialmente la cartelera completa, que incluye todos los combates principales y preliminares de esta competición.

En el marco del torneo, varios atletas uzbekos de renombre, expertos en boxeo profesional y artes marciales mixtas (MMA) — Shohjahon Ergashev, Muhiddin Mamajonov, Bobur Abdulazizov y otras estrellas — se enfrentarán a oponentes de gran nivel en combates a mano limpia.

Cartelera principal (Main Card): Combates por el título y supercombates

El programa principal del torneo incluye dos combates por cinturones de campeón y enfrentamientos intensos:

Combate por el título de peso pesado: Murad Khalidov (Murad «Champion») vs Bekzhan Bakirov 2 (Bekzhan «Ogar») — combate de revancha;

Combate por el título de peso pluma: Yernar Khusainov (Ernar «Storm») vs Valeriy Osobov (Valeriy «Eagle»);

Peso ligero: Nuestro famoso boxeador Shohjahon Ergashev se enfrentará al kazajo Dastan Beken (Dastan «Kazakh Diamond»);

Peso pluma: Iskandar Ziyayev (Iskandar «Head Chef») vs Toroybek Amirov (Toroybek «Tor»);

Peso pluma: El exluchador de la UFC Zhalgas Zhumagulov (Zhalgas «Zhako») se enfrentará a nuestro compatriota Abror Akparkhojayev (Abror «Leader»);

Peso medio: Muratbek Kasimbay (Muratbek «Kazakh Terminator») vs Zalimkhan Yusupov (Zalimkhan «Submission King»);

Peso medio: Nuestro compatriota Muhiddin Mamajonov (Mukhiddin «Left-Hander») luchará contra el tayiko Shohruz Davlatov (Shohruz «Italian»);

Peso pluma: Samandar Reimboyev (Samandar «Tank») subirá al ring contra el kirguís Marsel Nurlanbek Uulu (Marsel «At Any Time»).

Cartelera preliminar (Prelims): Enfrentamientos intensos de nuestros compatriotas

La cartelera preliminar de la competición también estará llena de duelos intensos entre luchadores uzbekos y de países vecinos:

Peso ligero: Adilet Aytjanov (Adilet «Apukchi») vs Ogabek “Saturn” Abdumuminov ;

Peso wélter: Kanat Kulmagambetov (Kanat «Kansh / Fighter») vs Shukurjon Abdurahimov ;

Peso wélter: Bobur Abdulazizov vs Tazabek Bayanov;

Peso medio: Azamat Bakitov (Bakytov «Evil») vs Islom Boltayev ;

Peso ligero: Ulan Nurgali (Ulan «Aboukhakhan») vs Bekmurod Tursunboyev (Bekmurod «Black»);

Peso pluma: Burkhan Serikbayev vs Vladimir Sarukxanyan (Vladimir «Vald»);

Peso wélter: Akjol Joldasbayev vs Luchkin Omilov (Luchin);

Peso ligero: Sarukxanyan vs Temur Abdurahmonov.

Detalles organizativos: Horario, entradas y retransmisión

Se ha revelado toda la información técnica importante sobre la competición para los aficionados:

Fecha y hora: El torneo comenzará el 17 de octubre a las 17:00 ;

Lugar: Taskent, complejo deportivo y de conciertos «Humo Arena»;

Retransmisión en directo: Los combates se emitirán en directo a través del canal oficial Nomad Fighting en YouTube;

Entradas: Las entradas para ver los combates directamente en el estadio están disponibles únicamente a través de la plataforma iTicket.uz .

Para los amantes de las artes marciales que buscan intensidad y competencia sin tregua, se espera que este torneo en Taskent sea uno de los eventos deportivos más destacados del año.