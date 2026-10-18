Muhiddin Mamajonov logra un nocaut espectacular ante su rival en el IBA Nomad 16 (video)

En la capital, Taskent, el prestigioso torneo de combates a mano limpia, que acapara la atención de los aficionados a las artes marciales mixtas y deportes de contacto, IBA Nomad 16 se desarrolla con enfrentamientos intensos y sin tregua.

En el marco de la competición, el reconocido luchador uzbeko, quien se ha ganado el cariño de los fans gracias a sus brillantes combates en MMA profesional, Muhiddin Mamajonov contra el representante de Tayikistán, Shohruz Davlatovsubió al octágono-ring.

Nocaut decisivo en el segundo asalto

Este duelo, pactado a 3 asaltos en la categoría de peso medio, comenzó desde los primeros segundos con un intercambio de golpes abiertos e intensos:

Presión y control inicial: Durante los primeros cinco minutos, los luchadores se estudiaron con cautela, ejerciendo presión con golpes contundentes;

Combate detenido antes del límite: En el transcurso del segundo asalto, Muhiddin Mamajonov aprovechó una apertura en la defensa de su rival para lanzar un golpe preciso y devastador;

Nocaut puro: Tras este fuerte impacto, el luchador tayiko Shohruz Davlatov no pudo ponerse en pie y el árbitro detuvo el combate de inmediato, registrando un nocaut puro.

Los héroes de la velada en Taskent

Esta victoria espectacular y rápida de Mamajonov recibió la ovación de los miles de aficionados presentes en la velada de lucha en la capital:

Habilidad y experiencia: Nuestro atleta, que cuenta con una gran trayectoria en los escenarios locales de MMA, demostró una vez más su capacidad para adaptarse rápidamente al estricto reglamento de los combates a mano limpia y su gran poder de nocaut;

Próximos pasos: Un triunfo tan contundente en la serie IBA Nomad abre el camino para que nuestro compatriota acceda a combates de ranking aún más importantes en promociones internacionales.

El torneo IBA Nomad 16, organizado en Taskent, demostró una vez más que nuestros atletas locales son competitivos y fuertes en diversas disciplinas de combate.