Muhiddin Mamajonov logra un nocaut espectacular ante su rival en el IBA Nomad 16 (video)

·92·Deportes
Muhiddin Mamajonov logra un nocaut espectacular ante su rival en el IBA Nomad 16 (video)

En la capital, Taskent, el prestigioso torneo de combates a mano limpia, que acapara la atención de los aficionados a las artes marciales mixtas y deportes de contacto, IBA Nomad 16 se desarrolla con enfrentamientos intensos y sin tregua.

En el marco de la competición, el reconocido luchador uzbeko, quien se ha ganado el cariño de los fans gracias a sus brillantes combates en MMA profesional, Muhiddin Mamajonov contra el representante de Tayikistán, Shohruz Davlatovsubió al octágono-ring.

Muhiddin Mamajonov logra un nocaut espectacular ante su rival en el IBA Nomad 16 (video)

Nocaut decisivo en el segundo asalto

Este duelo, pactado a 3 asaltos en la categoría de peso medio, comenzó desde los primeros segundos con un intercambio de golpes abiertos e intensos:

  • Presión y control inicial: Durante los primeros cinco minutos, los luchadores se estudiaron con cautela, ejerciendo presión con golpes contundentes;

  • Combate detenido antes del límite: En el transcurso del segundo asalto, Muhiddin Mamajonov aprovechó una apertura en la defensa de su rival para lanzar un golpe preciso y devastador;

  • Nocaut puro: Tras este fuerte impacto, el luchador tayiko Shohruz Davlatov no pudo ponerse en pie y el árbitro detuvo el combate de inmediato, registrando un nocaut puro.

Los héroes de la velada en Taskent

Esta victoria espectacular y rápida de Mamajonov recibió la ovación de los miles de aficionados presentes en la velada de lucha en la capital:

  • Habilidad y experiencia: Nuestro atleta, que cuenta con una gran trayectoria en los escenarios locales de MMA, demostró una vez más su capacidad para adaptarse rápidamente al estricto reglamento de los combates a mano limpia y su gran poder de nocaut;

  • Próximos pasos: Un triunfo tan contundente en la serie IBA Nomad abre el camino para que nuestro compatriota acceda a combates de ranking aún más importantes en promociones internacionales.

El torneo IBA Nomad 16, organizado en Taskent, demostró una vez más que nuestros atletas locales son competitivos y fuertes en diversas disciplinas de combate.

IBA Nomad 16Muhiddin MamajonovShohruz DavlatovMMAArtes Marciales
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Debut y altercado verbal: Shohjahon Ergashev triunfa en pelea a puño limpioDebut y altercado verbal: Shohjahon Ergashev triunfa en pelea a puño limpioHoy 06:56Islom Boltayev noqueó a Azamat Baqitov en el primer asalto del IBA Nomad 16 (video)Islom Boltayev noqueó a Azamat Baqitov en el primer asalto del IBA Nomad 16 (video)Ayer 20:52Umar Kremlyov anuncia un premio sensacional al mejor KO en el torneo IBA NOMAD 16Umar Kremlyov anuncia un premio sensacional al mejor KO en el torneo IBA NOMAD 16Ayer 17:43Revancha contundente en Taskent: Muhiddin Mamajonov derrota a Magomed Saliyev (video)Revancha contundente en Taskent: Muhiddin Mamajonov derrota a Magomed Saliyev (video)27 septiembre 10:07El torneo de combate sin guantes IBA Nomad 16 se celebrará en el «Humo Arena» — cartelera completaEl torneo de combate sin guantes IBA Nomad 16 se celebrará en el «Humo Arena» — cartelera completa15 octubre 08:17Muhiddin Mamajonov pierde el cinturón de campeón debido a una lesión (video)Muhiddin Mamajonov pierde el cinturón de campeón debido a una lesión (video)14 junio 12:02
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre