Islom Boltayev noqueó a Azamat Baqitov en el primer asalto del IBA Nomad 16 (video)

En la gala internacional celebrada en Taskent, IBA Nomad 16 el talentoso luchador uzbeko Islom «Tapor» Boltayev causó una verdadera sensación en su primer combate en la promoción.

En un duelo de peso medio (84 kg), nuestro compatriota se enfrentó al experimentado representante de la liga, el kazajo Azamat «Zlo» Baqitovy lo noqueó en el mismo primer asalto.

El golpe decisivo en el minuto 2 del primer asalto

Desde el inicio del combate, ambos contendientes intercambiaron golpes abiertos e intensos:

Estatus del oponente: El kazajo Azamat Baqitov (3-2), con amplia experiencia en esta liga, era considerado uno de los luchadores más peligrosos del ranking;

Golpe relámpago y caída: Alrededor del minuto 2 del primer asalto, Islom Boltayev conectó un golpe tan potente y preciso en el punto vulnerable de su oponente que Baqitov perdió el equilibrio y cayó inerte sobre la lona;

Intervención rápida del árbitro: Al ver el peligro y el estado de nocaut profundo de Baqitov, el árbitro detuvo el combate de inmediato. Tras recibir asistencia médica rápida, los jueces declararon oficialmente la victoria de Boltayev.

¿Se llevará Islom el «Gelendvagen» de 366 000 dólares?

Antes del torneo, el presidente de la IBA, Umar Kremlyov, anunció que se entregaría un Mercedes-Benz Clase G (Gelendvagen) valorado en 366 000 dólares al autor del nocaut más espectacular e impactante de la velada:

Entre los principales candidatos: Este impresionante nocaut de Islom Boltayev en el primer asalto se convirtió en uno de los momentos más destacados del evento, posicionándolo como el principal candidato al lujoso vehículo;

Decisión final de la velada: El prestigioso premio se entregará tras la conclusión de todos los combates, según la votación de los organizadores y los aficionados.

Este paso firme en la escena internacional de Islom Boltayev, formado en la escuela de artes marciales de Navoi, demuestra una vez más su brillante futuro en el deporte profesional.