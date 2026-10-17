El presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), Umar Kremlyov, ha hecho una declaración inesperada que ha sorprendido a la comunidad deportiva antes de la próxima gran velada de boxeo. Para los participantes del torneo IBA NOMAD 16 que se celebra hoy, se ha instituido un premio especial de valor sin precedentes.

Según el anuncio, el boxeador que logre el KO más hermoso, espectacular y memorable durante los combates recibirá un lujoso « Gelendvagen » (Mercedes-Benz Clase G) como regalo.

El coche de ensueño de 366 000 dólares: Condiciones del premio

El premio anunciado por el jefe de la IBA aumentará sin duda la competencia y la intensidad entre los boxeadores:

Valor de mercado del premio: El precio oficial de este SUV de lujo « Gelendvagen » asciende a 366 000 dólares estadounidenses; tashkil etadi;

Criterio principal — el KO absoluto: La recompensa no es por una simple victoria, sino que será para el autor del KO más brillante y devastador de la noche, reconocido por los aficionados y el jurado;

Gran motivación para los luchadores: Un bono de tal valor incitará a cada atleta que suba al ring a atacar con todas sus fuerzas para lograr un KO puro en lugar de ganar por puntos.

IBA NOMAD 16: ¿Qué esperar de la velada?

Estos torneos organizados por la IBA buscan devolver el espectáculo, el marketing de alto nivel y el gran interés financiero al boxeo moderno:

Ritmo alto y atractivo visual: Tras el anuncio del « Gelendvagen », se espera un aumento drástico del ritmo en todos los combates y más finales antes del límite;

El enfoque innovador de Kremlyov: La dirección de la asociación internacional amplía la audiencia global del torneo ofreciendo a los boxeadores no solo honorarios estándar, sino premios inusuales y prestigiosos.

Los combates de hoy mostrarán qué golpe será suficiente para ganar las llaves del superdeportivo de 366 000 dólares.