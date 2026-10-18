Mohamed Salah revela su gran pasión por el ajedrez y su ranking online

Representante de la Süper Lig turca Trabzonspor el delantero del equipo Mohamed Salah habló con entusiasmo sobre su mayor afición fuera del campo. Según el prestigioso medio turco 61saat la estrella egipcia dedica gran parte de su tiempo libre a un deporte intelectual: el ajedrez.

El futbolista reveló que juega regularmente en plataformas online y que su ranking personal ha alcanzado los 1400 puntos. «Juego casi todos los días»: la confesión de Salah

El goleador egipcio destacó que este antiguo juego se ha convertido en una parte integral de su vida cotidiana:

Pasión intensa:

«Mi interés por el ajedrez ha llegado a un nivel de obsesión. Juego casi todos los días y me encanta este juego», confesó Salah con sinceridad; Combinación de táctica y pensamiento:

Los aficionados han destacado que el ajedrez influye positivamente en su juego al mejorar su velocidad de decisión en el campo y su capacidad de anticipación. Eficacia en Trabzon: 8 goles en 10 partidos

Tras fichar el verano pasado como agente libre por el Trabzonspor, Salah se convirtió rápidamente en líder de su nuevo club:

Estadísticas sorprendentes:

El experimentado delantero ha marcado 8 goles y ha dado 4 asistencias en 10 partidos en todas las competiciones; Pilar del equipo:

Sus 12 acciones decisivas han convertido a la línea de ataque del Trabzonspor en una de las más peligrosas de la liga. Tabla de posiciones y el choque del 19 de octubre

El Trabzonspor lucha por los puestos altos de la tabla:

Situación en la tabla: