El máximo goleador de la temporada pasada en la Süper Lig turca, nuestro compatriota Eldor Shomurodov ¡ha comenzado la nueva temporada con una productividad asombrosa! Según un análisis del prestigioso diario Fotomac el delantero uzbeko de 31 años está cargando con todos los problemas del Istanbul Başakşehir sobre sus hombros.

Aunque el equipo atraviesa un momento difícil en la tabla, Shomurodov demuestra ser uno de los principales candidatos a la Bota de Oro, compitiendo de igual a igual con las estrellas del fútbol mundial. ¿Qué estadísticas impresionantes está mostrando Eldor y contra quiénes compite en la carrera por el título de máximo goleador en Turquía?

6 goles en 6 partidos: ¡Shomurodov es responsable del 60% de los goles del equipo!

El Başakşehir de Nuri Şahin ha tenido un inicio de temporada complejo, pero Shomurodov se ha convertido en una fuerza imparable:

6 goles por sí solo: De los 10 goles que ha marcado el Başakşehir en 6 jornadas, nada menos que 6 han sido obra de Eldor Shomurodov ;

Estabilidad fantástica: El delantero uzbeko ha marcado en 5 de los 6 partidos que ha disputado;

¿A quién le ha marcado? Eldor ha anotado un gol contra Trabzonspor, Galatasaray, Kocaelispor y Kasımpaşa, y logró un doblete contra el Gençlerbirliği;

Tabla de posiciones: Actualmente, el equipo ocupa el puesto 12 con 7 puntos, y son los goles de Shomurodov los que están salvando al club de una grave crisis.

Choque de estrellas: la intensa carrera por la Bota de Oro

«De los delanteros que lucharon por el título de máximo goleador la temporada pasada, solo Eldor Shomurodov ha logrado mantener su alta consistencia en el nuevo campeonato. Es el único líder que asume la carga principal del equipo».

La lista de goleadores de la Süper Lig turca se ha convertido en un auténtico campo de batalla de estrellas.

Tabla de goleadores de la Süper Lig (tras la 6ª jornada)

Posición Jugador Club Goles marcados 1-2 Mohamed Salah Trabzonspor 7 goles 1-2 Gift Orban Amedspor 7 goles 3-5 Eldor Shomurodov Istanbul Başakşehir 6 goles (en 6 partidos) 3-5 Victor Osimhen Galatasaray 6 goles 3-5 Vedat Muriqi Fenerbahçe 6 goles 6 Dušan Vlahović Beşiktaş 5 goles

El hecho de que el delantero uzbeko destaque entre estrellas tan valiosas como Salah, Osimhen y Vlahović está recibiendo grandes elogios de la prensa turca.

¿Crees que Eldor Shomurodov podrá superar a superestrellas como Salah y Osimhen para ganar de nuevo la Bota de Oro de la Süper Lig este año? ¿Cómo afectarán sus actuaciones en el Başakşehir a la competencia en nuestra selección nacional?

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