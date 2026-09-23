El sueño de la pequeña Ela se hace realidad: miles de globos lanzados al cielo

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El sueño de la pequeña Ela se hace realidad: miles de globos lanzados al cielo

En Turquía, se llevó a cabo un evento conmovedor para la pequeña Ela antes del partido entre Trabzonspor y Galatasaray. Uno de los sueños de la niña, quien superó el cáncer tras un duro proceso de tratamiento, se hizo realidad. Así lo informó el sitio web oficial del club Trabzonspor.

Durante el evento celebrado el 19 de septiembre en el estadio Papara Park de Trabzon, miles de globos fueron lanzados al cielo por Ela. Esta iniciativa fue organizada con el apoyo de la asociación «Biriniz Bin Olsun».

Se informó que, tras su tratamiento, Ela expresó sus pequeños pero sinceros deseos. Quería una mochila, Legos, zapatos, una bicicleta y muchos globos voladores. Voluntarios y el equipo de Trabzonspor tomaron la iniciativa para cumplir sus deseos.

El lanzamiento de miles de globos al cielo en el estadio antes del inicio del partido contra Galatasaray se convirtió en un momento inolvidable para Ela. La niña también participó en la ceremonia previa al partido junto a los jugadores.

El sueño de la pequeña Ela se hace realidad: miles de globos lanzados al cielo
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