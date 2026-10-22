Trabzonspor - Hearts: alineaciones y directo

El partido de la Conference League entre Trabzonspor y Hearts comienza el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Trabzonspor: 24. Onana A., 57. Kabasakal M., 4. Akaydin S., 39. Ozkajar J., 55. Lopes Kabral S., 26. Jabol-Folkarelli T., 3. Mendi B., 8. Bushuari B., 10. Salax M. (capitán), 9. Frankulino, 70. Saviolo N.

Suplentes del Trabzonspor: 81. Akchay K., 96. Cholak E., 90. Ertem O., 6. Fabino, 7. Muchi E., 27. Nvaivu K., 20. Pina U., 58. Simsir A., 11. Tufan O., 1. Yildirim A., 92. Yilmaz H.

Entrenador del Trabzonspor: Reys T.

Alineación inicial del Hearts: 1. Roys B., 23. Altena Dj., 64. Fegan-Uolkott M., 5. Makkart Dj. (capitán), 2. Borxgrevink K., 10. Braga K., 22. Magnusson T., 19. Genduz S., 7. Miller K., 21. Uilson Dj., 74. Mato R.

Suplentes del Hearts: 28. Klark Z., 30. Fulton R., 11. Kabore P., 29. Kerjota S., 3. Kingsli S., 15. Makpeyk Dj., 78. Mendi L., 33. Pollok F., 38. Stivenson G., 9. Uilyams Dj.

Entrenador del Hearts: Vranken V.