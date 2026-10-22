Trabzonspor - Hearts: alineaciones y directo

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Trabzonspor - Hearts: alineaciones y directo

El partido de la Conference League entre Trabzonspor y Hearts comienza el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Trabzonspor: 24. Onana A., 57. Kabasakal M., 4. Akaydin S., 39. Ozkajar J., 55. Lopes Kabral S., 26. Jabol-Folkarelli T., 3. Mendi B., 8. Bushuari B., 10. Salax M. (capitán), 9. Frankulino, 70. Saviolo N.

Suplentes del Trabzonspor: 81. Akchay K., 96. Cholak E., 90. Ertem O., 6. Fabino, 7. Muchi E., 27. Nvaivu K., 20. Pina U., 58. Simsir A., 11. Tufan O., 1. Yildirim A., 92. Yilmaz H.

Entrenador del Trabzonspor: Reys T.

Alineación inicial del Hearts: 1. Roys B., 23. Altena Dj., 64. Fegan-Uolkott M., 5. Makkart Dj. (capitán), 2. Borxgrevink K., 10. Braga K., 22. Magnusson T., 19. Genduz S., 7. Miller K., 21. Uilson Dj., 74. Mato R.

Suplentes del Hearts: 28. Klark Z., 30. Fulton R., 11. Kabore P., 29. Kerjota S., 3. Kingsli S., 15. Makpeyk Dj., 78. Mendi L., 33. Pollok F., 38. Stivenson G., 9. Uilyams Dj.

Entrenador del Hearts: Vranken V.

En directo EN VIVO
27🟨
Aunque Wouter Vrancken (Hearts) estaba en el banquillo, Lawrence Visser le mostró una tarjeta amarilla. El árbitro lo consideró conducta antideportiva.
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El árbitro Lawrence Visser detuvo el partido, se acercó a la banda para hablar con Wouter Vrancken y luego le mostró la tarjeta amarilla.
20🟨
Lawrence Visser muestra tarjeta amarilla a Kristian Borchgrevink (Hearts), el jugador no se sorprende ya que fue una entrada muy dura y tardía.
14
Mohamed Salah (Trabzonspor) cae en fuera de juego y el juez de línea levanta la bandera.
14
Gracias a la sólida actuación del defensa, el córner del Trabzonspor no sirvió de nada.
13
El Trabzonspor sacó un córner, pero gracias a la sólida actuación de los defensores, la oportunidad de gol se desvaneció.
11🟨
Falta de Calvin Miller (Hearts) merecedora de tarjeta, y Lawrence Visser muestra justamente la amarilla.
10
Claudio Braga (Hearts) conduce el balón desde fuera del área y dispara, pero va directo al centro de la portería, sin causarle problemas a André Onana. Parada cómoda.
9🟨
Sidney Lopes Cabral (Trabzonspor) ve la tarjeta amarilla por una dura falta. Lawrence Visser no dudó ni un segundo en tomar esta decisión.
7
Christian Borchgrevink (Hearts) remata a portería, pero el balón se va muy desviado.
7
Tras un barullo en el área, el balón le cayó a Jamie McCart (Hearts), pero su disparo se marchó muy desviado del poste derecho.
7
Thomas Magnusson (Hearts) caza el rechaze y dispara, pero el tiro es bloqueado.
7
¡OCASIÓN PELIGROSA! Malachi Fagan-Walcott (Hearts) remata de cabeza tras un saque de esquina intentando sorprender al portero, ¡pero el balón se estrella en el poste izquierdo y rechaza!
6
El árbitro señala el banderín de esquina y el Hearts sacará de esquina.
6
Christian Borchgrevink (Hearts) se abrió paso hacia una buena posición de remate, se creó espacio y probó suerte desde lejos. ¡Su disparo bajo el travesaño fue despejado magníficamente por André Onana!
5
Rogers Mato (Hearts) comete mano.
4
Trabzonspor tuvo la oportunidad de marcar de córner, pero el defensa despejó el balón.
1
El árbitro hace sonar el silbato y comienza el partido.
21:46
¡Por fin los jugadores saltan al terreno de juego! El Hearts sacará de centro.
21:45
Lawrence Visser ha sido designado como árbitro principal para el partido de hoy, e intentará arbitrar con justicia y evitar errores.
21:45
Ya se conocen las alineaciones iniciales de ambos equipos, ya puedes consultarlas.
21:45
Hola y bienvenidos a nuestro comentario de texto en directo. Podéis seguir todos los momentos emocionantes del partido por escrito, para que no os perdáis nada. Poneos cómodos y disfrutad.
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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