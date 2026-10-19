Shomurodov alcanza a Salah: la carrera por la Bota de Oro de la Süper Lig se intensifica

Al llegar a la octava jornada de la Süper Lig turca, la lucha por el trofeo de la «Bota de Oro» entre los delanteros estrella del campeonato se ha vuelto máxima.

El delantero de la selección nacional de Uzbekistán Eldor Shomurodov firmó un gol y una asistencia en la última jornada, alcanzando en la carrera por el pichichi a Mohamed Salah y a Gift Orban, colocándose en la cima de la tabla.

Líderes goleadores: el trío Shomurodov, Muriqi y Salah

Actualmente, tres jugadores lideran la lista de máximos goleadores con 7 tantos cada uno:

Eldor Shomurodov (Istanbul Başakşehir): Abrió el marcador en el minuto 8 contra el Gaziantep y dio la asistencia del gol de la victoria (2-1) a Umut Güneş en el minuto 82, sumando ya 7 goles;

Vedat Muriqi (Fenerbahçe): El delantero kosovar marcó contra el Alanyaspor, alcanzando los 7 goles. Muriqi anotó un póker contra el Eyüpspor;

Gift Orban (Amed): No pudo encontrar portería en esta jornada y fue sustituido. Se mantiene con 7 goles;

Mohamed Salah (Trabzonspor): Con 7 goles, la estrella egipcia disputará su partido de la 8ª jornada el 19 de octubre y tiene una gran oportunidad para consolidar su liderato.

La regularidad de Shomurodov: tradición contra el Gaziantep y una temporada prolífica

Eldor Shomurodov muestra una regularidad asombrosa marcando en casi todos los partidos desde el inicio de la temporada:

3er gol contra el Gaziantep: El delantero marcó en ambos partidos contra el Gaziantep la temporada pasada, y esta vez no rompió su tradición;

Los goles del artillero: Además del Gaziantep, Shomurodov ha marcado esta temporada contra Kocaelispor, Trabzonspor, Kasımpaşa y Galatasaray, y logró un doblete contra el Gençlerbirliği.

Osimhen no pudo marcar, el próximo duelo será entre Salah y Vlahović

Otras estrellas en la carrera por el pichichi también luchan por su posición:

Victor Osimhen se queda atrás: La estrella nigeriana, que jugó 90 minutos con el Galatasaray, no pudo marcar contra el Gençlerbirliği (el gol de la victoria fue en propia puerta) y se mantiene con 6 goles;

El duelo Salah-Vlahović del 19 de octubre: El delantero serbio Dušan Vlahović, con 6 goles, y Mohamed Salah, con 7, se enfrentarán en el choque central de la jornada entre Trabzonspor y Beşiktaş.

El gran estado de forma de Shomurodov lo convierte no solo en el arma principal de su club, sino en un candidato real al título de máximo goleador de la liga turca.