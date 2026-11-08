Sensación en la Premier League: el Chelsea pierde fuera de casa ante el Sunderland

En la décima jornada de la Premier League se registró un resultado inesperado para los aficionados. El Chelsea, que se encontraba entre los líderes de la competición, perdió 0-1 en su visita al Sunderland, equipo que ocupa la parte baja de la tabla.

Cabe destacar que los «Black Cats» se están convirtiendo en un rival muy incómodo para los londinenses: el Chelsea ya perdió ambos enfrentamientos contra este equipo la temporada pasada. Esta derrota prolonga la tradición.

El penalti decisivo de Le Fée y la presión en el Stadium of Light

El encuentro se desarrolló bajo una intensa presión y una lucha feroz por parte de los locales:

Penalti en el minuto 36: En el minuto 35 de la primera parte, Levi Colwill cometió una falta en su área y recibió tarjeta amarilla. En el minuto 36, Enzo Le Fée transformó el penalti con frialdad para abrir el marcador — 1:0;

Lluvia de tarjetas amarillas: El árbitro mostró un total de 9 tarjetas amarillas durante el partido, lleno de duelos físicos (4 para el Chelsea, 5 para los locales);

Los cambios de Alonso no surtieron efecto: Aunque el entrenador de los londinenses, Xabi Alonso, dio entrada a fuerzas ofensivas como Estevao, Malo Gusto, Welbeck y Kenda en la segunda parte, fue imposible romper la organizada defensa del Sunderland.

Ficha del partido y alineaciones

Premier League. Jornada 10 Sunderland — Chelsea 1:0 8 de noviembre, estadio Stadium of Light Gol: Le Fée (36, pen.). Amonestaciones: Ahoka (21), Colwill (35), Mvoue (50), Brobbey (53), Neto (55), Caicedo (76), O'Nien (90), Fofana (90+2), Angulo (90+4).

Sunderland: Roofs, Mvoue, Mukiele, O'Nien, Mandava, Xhaka (Ahoka, 4), Sadiki, Hume, Talbi (Angulo, 88), Le Fée (Rigg, 88), Brobbey (Isidor, 67).

Chelsea: Penders, Palastra (Gusto, 62), Fofana, Colwill (Estevao, 46), Chavarria (Kenda, 79), Caicedo, Henderson (Emegha, 79), Lavia, Palmer, Rogers, Neto (Welbeck, 62).

Cambios en la tabla de posiciones

Este inesperado tropiezo ha afectado significativamente la posición del equipo londinense en la liga: