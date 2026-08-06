Xabi Alonso no temió al décimo puesto: ¿qué vio en el Chelsea?

El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, explicó por qué aceptó hacerse cargo del club londinense. El técnico español no se fijó en los malos resultados de la pasada temporada, sino en el potencial del equipo que aún no se ha desarrollado por completo.

El conjunto londinense terminó la temporada 2025-2026 de la Premier League en la décima posición con 52 puntos. En la última jornada, la derrota por 2-1 ante el Sunderland dejó al club sin clasificación para las competiciones europeas.

Alonso asumió el equipo en estas circunstancias y considera el proyecto no como un riesgo, sino como una gran oportunidad.

«Era el momento adecuado para todas las partes»

Xabi Alonso en el Chelsea Explicó su decisión de empezar a trabajar en el Chelsea como una combinación de momento y oportunidad.

«Sentí que era el momento adecuado tanto para este club como para mí. Era una buena oportunidad. El equipo había demostrado recientemente que podía jugar a un nivel muy alto y la situación no era tan desesperada como podía parecer desde fuera».

En una entrevista oficial del club, Alonso también destacó que le ilusionaban la plantilla del Chelsea y el potencial del equipo. Su objetivo es desarrollar una nueva idea de juego con los futbolistas, revitalizar el ambiente en Stamford Bridge y fortalecer la conexión con los aficionados.

Para el técnico español, la decisión no estuvo relacionada únicamente con la historia del club o con su deseo de trabajar en la Premier League. En sus conversaciones con la directiva, observó que compartían una visión sobre el futuro del equipo.

¿Qué potencial se esconde tras el décimo puesto?

El rendimiento del Chelsea la pasada temporada no estuvo a la altura de sus recursos financieros ni de la calidad de su plantilla. El equipo ganó 14 de sus 38 partidos, empató 10 y perdió otros 14.

Sin embargo, Alonso no quiere valorar las cualidades individuales de los jugadores únicamente a partir de la clasificación final.

«Aquí existe un gran margen de crecimiento. Ya veremos cuánto tiempo llevará. Hemos empezado a introducir cambios, estamos analizando la plantilla y pensando en el futuro».

En su opinión, el hecho de que el equipo pudiera competir a un alto nivel hasta hace poco demuestra que el potencial de la plantilla sigue intacto. Ahora la tarea principal es unir las capacidades de los jugadores en torno a un estilo de juego común.

¿Puede una temporada sin competiciones europeas convertirse en una oportunidad?

El Chelsea no participará en competiciones europeas la próxima temporada. Es una pérdida importante para el prestigio y los ingresos del club, pero también puede ofrecer cierta ventaja al nuevo entrenador.

Alonso podrá trabajar más con los jugadores durante la semana, asimilar a fondo sus ideas tácticas en los entrenamientos y controlar mejor la carga de trabajo de la plantilla. Sus rivales que disputen la Liga de Campeones o la Liga Europa afrontarán un calendario mucho más exigente durante la temporada.

Sin embargo, la ausencia de competiciones europeas no garantiza el éxito. Al contrario, la presión por los resultados puede aumentar, ya que el club centrará toda su atención en la Premier League.

El capitán del Chelsea, Reece James, también reconoció que la pasada temporada estuvo muy por debajo de los estándares del club y afirmó que el equipo debe volver a luchar por títulos y plazas europeas.

¿Qué equipo quiere construir Alonso?

Xabi Alonso no pretende conseguir únicamente resultados a corto plazo en el Chelsea, sino construir una cultura futbolística estable.

Considera que el éxito no es fruto de victorias aisladas, sino del resultado de tomar buenas decisiones cada día, mantener un nivel de exigencia alto y trabajar todos hacia un mismo objetivo.

«El éxito es consecuencia del buen trabajo, de decisiones de calidad y de la cultura adecuada que queremos construir. Si cada día sentimos que estamos en el camino correcto, podemos mirar al futuro con confianza».

Se espera que el técnico español conceda gran importancia no solo a la calidad técnica de los jugadores, sino también a su disciplina, la intensidad de sus esfuerzos y el cumplimiento de sus tareas colectivas.

El Chelsea ha firmado un contrato de cuatro años con Alonso. Asumió oficialmente el cargo el 1 de julio de 2026. El acuerdo demuestra que la directiva está dispuesta a darle cierto tiempo para reconstruir el equipo.

Las decisiones sobre la plantilla serán decisivas

Alonso y la dirección del club están analizando la plantilla actual para determinar qué jugadores seguirán en el nuevo proyecto y quiénes deberán buscar otro equipo.

El principal problema del Chelsea no es la falta de talento. En los últimos años, el club gastó grandes cantidades de dinero y fichó a numerosos futbolistas jóvenes. Sin embargo, los continuos cambios en la plantilla, las sustituciones de entrenadores y la falta de un sistema de juego estable impidieron que desarrollaran todo su potencial.

Ahora Alonso no solo debe gestionar una plantilla amplia, sino convertirla en un equipo equilibrado. Para ello podría ser necesario despedirse de algunos jugadores conocidos, conservar a líderes experimentados y asignar responsabilidades claras a los jóvenes.

No es otro experimento para el Chelsea

Xabi Alonso no llegó al Chelsea para hacerse cargo de un equipo ya preparado. Eligió un club cuyos resultados habían empeorado, que se había quedado sin competiciones europeas y que se vio obligado a cambiar de rumbo una vez más.

Sin embargo, el técnico español ve una gran oportunidad detrás de esa inestabilidad. En su opinión, la plantilla tiene calidad, el club cuenta con grandes recursos y los aficionados aún desean volver a ver un equipo fuerte.

Ahora el potencial del que habla Alonso debe convertirse en resultados sobre el terreno de juego. La verdadera valoración de la nueva era del Chelsea no aparecerá en las primeras entrevistas del entrenador, sino que empezará a verse durante los primeros meses de la Premier League.

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