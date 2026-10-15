Din. Zagreb — Anderlecht: alineaciones y directo
El partido de la Europa League entre el Din. Zagreb y el Anderlecht comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Din. Zagreb: 24. Kotarski D., 23. Almena I., 9. Belo D., 36. Dominges S., 15. Galeshich N., 11. Hodja A., 17. Ivanušec L., 27. Mišić J. (capitán), 22. Perić V. M., 6. Radeljić S., 10. Stojković L.
Suplentes del Din. Zagreb: 44. Filipović I., 3. Goda B., 80. Kačavenda L., 5. Kravsov K., 21. Lisica M., 26. McKenna S., 99. Oršić M., 14. Prevljak S., 7. Rodriguez D., 25. Valinčić M., 1. Zagorac D., 8. Zajc M.
Entrenador del Din. Zagreb: Kovačević M.
Alineación inicial del Anderlecht: 26. Coosemans C. (capitán), 19. Aasgaard T., 18. Ambrose L., 50. Barry K., 9. Svetković M., 83. Degreef T., 12. Omobamidele A., 27. Stroeykens M., 5. Ryabchuk O., 29. Stroeykens M., 10. Vinkler M.
Suplentes del Anderlecht: 8. Amane R., 11. Antman O., 6. Augustinsson L., 21. Bentayeb T., 91. Bertaccini A., 32. Haekeren J., 55. Kana M., 2. Keita Z., 24. Lissens E., 79. Maamar A., 53. Oxea N., 14. Sikan D.
Entrenador del Anderlecht: Bruno V.
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