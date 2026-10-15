Din. Zagreb — Anderlecht: alineaciones y directo

·33·Deportes
Din. Zagreb — Anderlecht: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre el Din. Zagreb y el Anderlecht comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Din. Zagreb: 24. Kotarski D., 23. Almena I., 9. Belo D., 36. Dominges S., 15. Galeshich N., 11. Hodja A., 17. Ivanušec L., 27. Mišić J. (capitán), 22. Perić V. M., 6. Radeljić S., 10. Stojković L.

Suplentes del Din. Zagreb: 44. Filipović I., 3. Goda B., 80. Kačavenda L., 5. Kravsov K., 21. Lisica M., 26. McKenna S., 99. Oršić M., 14. Prevljak S., 7. Rodriguez D., 25. Valinčić M., 1. Zagorac D., 8. Zajc M.

Entrenador del Din. Zagreb: Kovačević M.

Alineación inicial del Anderlecht: 26. Coosemans C. (capitán), 19. Aasgaard T., 18. Ambrose L., 50. Barry K., 9. Svetković M., 83. Degreef T., 12. Omobamidele A., 27. Stroeykens M., 5. Ryabchuk O., 29. Stroeykens M., 10. Vinkler M.

Suplentes del Anderlecht: 8. Amane R., 11. Antman O., 6. Augustinsson L., 21. Bentayeb T., 91. Bertaccini A., 32. Haekeren J., 55. Kana M., 2. Keita Z., 24. Lissens E., 79. Maamar A., 53. Oxea N., 14. Sikan D.

Entrenador del Anderlecht: Bruno V.

En directo EN VIVO
24
Arber Hoxha (Dinamo Zagreb) dispara desde media distancia, pero el balón se va por encima del travesaño.
23
¡Oleg Reabciuk (Anderlecht) desperdició una ocasión clarísima! Cazó un rechace dentro del área, ¡pero su disparo se estrelló en el travesaño!
22
¡AL TRAVESAÑO! Mihajlo Cvetković (Anderlecht) recibe el balón dentro del área y saca un potente disparo, ¡pero el balón se estrelló en el travesaño!
19
Niko Galešić (Dinamo Zagreb) dispara desde fuera del área, pero le pega mal al balón y se marcha muy desviado del poste izquierdo.
18
38:62 – últimas estadísticas de posesión de balón.
15
Tristan Degreef (Anderlecht) dispara desde fuera del área en carrera, pero el balón va al centro de la portería y no le crea problemas a Dominik Kotarski. Parada fácil.
11
Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) remata por encima del travesaño.
8
Theo Aasgaard (Anderlecht) llegó primero al balón y sacó un potente disparo a puerta, pero el esférico se marchó rozando el poste derecho.
8
El juez de línea levantó su bandera, señalando fuera de juego de Theo Leoni (Anderlecht) antes de su cabezazo.
7
El Dinamo de Zagreb controla el balón, tocando en corto mientras esperan el momento oportuno para atacar.
4
Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) recibió un centro alto desde la banda y remató a quemarropa, pero el balón se marchó rozando el poste.
1
El partido ha comenzado. Arranca la primera parte.
00:03
¡Por fin los jugadores saltan al terreno de juego! El Anderlecht sacará de centro.
00:00
Orel Grinfeld ha sido designado como árbitro principal para este partido.
00:00
Las alineaciones iniciales ya han sido anunciadas y puedes consultarlas en la sección de alineaciones.
00:00
Hola y bienvenidos a nuestra retransmisión en directo por texto del próximo partido. Intentaremos transmitirles todo lo que ocurra en el campo con la mayor precisión posible. Disfruten del partido.
Din. ZagrebAnderlechtEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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