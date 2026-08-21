Todos los resultados del play-off de la Liga Europa: pierde el equipo de Salah

UEFA en la Liga Europa Se disputaron los partidos de ida de la última ronda de clasificación (play-off) para acceder a la fase liga de la temporada 2026/27. Varios clubes importantes del continente lograron victorias clave y dieron un gran paso hacia la fase liga, mientras que en algunas eliminatorias se registraron goleadas inesperadas.

Pasos firmes de Benfica y Beşiktaş, tropiezo del Kairat

El Benfica de Lisboa venció 3-1 en casa al Aarhus, mientras que el Beşiktaş turco derrotó al Žalgiris lituano por 3-0. El club kazajo Kairat, por su parte, perdió 0-3 en Almaty ante el Anderlecht belga y complicó mucho sus opciones. El Lech polaco marcó siete goles sin encajar ante el Thun suizo y logró la mayor goleada de la jornada.

Liga Europa. 4.ª ronda de clasificación, resultados de los partidos de ida (20 de agosto)

Partido Resultado Goleadores Benfica — Aarhus 3-1 Rafa Silva (2), Barreiro (31), Pavlidis (45+2, penalti) — Jørgensen (36) Beşiktaş — Žalgiris 3-0 Oh Hyeon-gyu (6), Murillo (12), Kökçü (59, penalti) Kairat — Anderlecht 0-3 Oksanen (2, en propia puerta), Ambros (24), Sikan (45+1) Trabzonspor — Ferencváros 0-1 Zachariassen (17) Crvena zvezda — Viktoria Plzeň 3-0 Ivanić (36, 53), Katai (89, penalti) Lech — Thun 7-0 Vålerenga (10, 25), Sayyadmanesh (20), Skrzypczak (31), Murawski (45), Håkans (47), Gummi (79) Jagiellonia — Iberia 1999 4-0 Imaz (34, penalti), Agbonifo (45+2), Alhassan (62, en propia puerta), Losano (90+2) OFI — CSKA Sofía 3-0 Fountas (19, 51, penalti), Dieckmann (90+5) Mjällby — Salzburgo 0-1 Pettersson (90+1, en propia puerta) Sint-Truiden — Omonia 1-0 Taniguchi (90+4) Universitatea Craiova — Ararat 1-1 Bancu (33) — Malis (20) Egnatia — Lillestrøm 0-0 —

¿Cuándo se disputarán los partidos de vuelta?

Los decisivos partidos de vuelta de estas eliminatorias se disputarán el 27 de agosto. Los equipos vencedores accederán directamente a la fase liga de la Liga Europa, mientras que los perdedores pasarán a la Liga Conferencia.

¿Creen que el Kairat y el Trabzonspor pueden remontar como visitantes en los partidos de vuelta y lograr la clasificación para la fase liga de la Liga Europa?

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