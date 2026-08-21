Todos los resultados del play-off de la Liga Europa: pierde el equipo de Salah

·3·Deportes
Todos los resultados del play-off de la Liga Europa: pierde el equipo de Salah

UEFA en la Liga Europa Se disputaron los partidos de ida de la última ronda de clasificación (play-off) para acceder a la fase liga de la temporada 2026/27. Varios clubes importantes del continente lograron victorias clave y dieron un gran paso hacia la fase liga, mientras que en algunas eliminatorias se registraron goleadas inesperadas.

Pasos firmes de Benfica y Beşiktaş, tropiezo del Kairat

El Benfica de Lisboa venció 3-1 en casa al Aarhus, mientras que el Beşiktaş turco derrotó al Žalgiris lituano por 3-0. El club kazajo Kairat, por su parte, perdió 0-3 en Almaty ante el Anderlecht belga y complicó mucho sus opciones. El Lech polaco marcó siete goles sin encajar ante el Thun suizo y logró la mayor goleada de la jornada.

Liga Europa. 4.ª ronda de clasificación, resultados de los partidos de ida (20 de agosto)

Partido

Resultado

Goleadores

Benfica — Aarhus

3-1

Rafa Silva (2), Barreiro (31), Pavlidis (45+2, penalti) — Jørgensen (36)

Beşiktaş — Žalgiris

3-0

Oh Hyeon-gyu (6), Murillo (12), Kökçü (59, penalti)

Kairat — Anderlecht

0-3

Oksanen (2, en propia puerta), Ambros (24), Sikan (45+1)

Trabzonspor — Ferencváros

0-1

Zachariassen (17)

Crvena zvezda — Viktoria Plzeň

3-0

Ivanić (36, 53), Katai (89, penalti)

Lech — Thun

7-0

Vålerenga (10, 25), Sayyadmanesh (20), Skrzypczak (31), Murawski (45), Håkans (47), Gummi (79)

Jagiellonia — Iberia 1999

4-0

Imaz (34, penalti), Agbonifo (45+2), Alhassan (62, en propia puerta), Losano (90+2)

OFI — CSKA Sofía

3-0

Fountas (19, 51, penalti), Dieckmann (90+5)

Mjällby — Salzburgo

0-1

Pettersson (90+1, en propia puerta)

Sint-Truiden — Omonia

1-0

Taniguchi (90+4)

Universitatea Craiova — Ararat

1-1

Bancu (33) — Malis (20)

Egnatia — Lillestrøm

0-0

¿Cuándo se disputarán los partidos de vuelta?

Los decisivos partidos de vuelta de estas eliminatorias se disputarán el 27 de agosto. Los equipos vencedores accederán directamente a la fase liga de la Liga Europa, mientras que los perdedores pasarán a la Liga Conferencia.

¿Creen que el Kairat y el Trabzonspor pueden remontar como visitantes en los partidos de vuelta y lograr la clasificación para la fase liga de la Liga Europa?

Dejen su opinión en los comentarios y compartan de inmediato estos resultados con los aficionados al fútbol.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Mercado de fichajes de la Juventus: prioridad y candidatos para los lateralesMercado de fichajes de la Juventus: prioridad y candidatos para los lateralesHoy, 01:39Manchester City quiere fichar al extremo de Palmeiras Allan EliasManchester City quiere fichar al extremo de Palmeiras Allan EliasHoy, 00:39El Aston Villa quiere fichar a Fikayo TomoriEl Aston Villa quiere fichar a Fikayo TomoriAyer, 23:34Deco habla claro sobre Rodri: «No lo fichamos para quitárselo al Real»Deco habla claro sobre Rodri: «No lo fichamos para quitárselo al Real»Ayer, 22:49Oleksandr Usyk revela los detalles de un posible combate histórico con Muhammad AliOleksandr Usyk revela los detalles de un posible combate histórico con Muhammad AliAyer, 22:47Los taekwondistas uzbekos triunfan en la Copa del PresidenteLos taekwondistas uzbekos triunfan en la Copa del PresidenteAyer, 22:40
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
El Real Madrid presenta su nueva equipación visitante: un color inesperado (foto)
El Real Madrid presenta su nueva equipación visitante: un color inesperado (foto)