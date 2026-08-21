Todos los resultados del play-off de la Liga Europa: pierde el equipo de Salah
UEFA en la Liga Europa Se disputaron los partidos de ida de la última ronda de clasificación (play-off) para acceder a la fase liga de la temporada 2026/27. Varios clubes importantes del continente lograron victorias clave y dieron un gran paso hacia la fase liga, mientras que en algunas eliminatorias se registraron goleadas inesperadas.
Pasos firmes de Benfica y Beşiktaş, tropiezo del Kairat
El Benfica de Lisboa venció 3-1 en casa al Aarhus, mientras que el Beşiktaş turco derrotó al Žalgiris lituano por 3-0. El club kazajo Kairat, por su parte, perdió 0-3 en Almaty ante el Anderlecht belga y complicó mucho sus opciones. El Lech polaco marcó siete goles sin encajar ante el Thun suizo y logró la mayor goleada de la jornada.
Liga Europa. 4.ª ronda de clasificación, resultados de los partidos de ida (20 de agosto)
Partido
Resultado
Goleadores
Benfica — Aarhus
3-1
Rafa Silva (2), Barreiro (31), Pavlidis (45+2, penalti) — Jørgensen (36)
Beşiktaş — Žalgiris
3-0
Oh Hyeon-gyu (6), Murillo (12), Kökçü (59, penalti)
Kairat — Anderlecht
0-3
Oksanen (2, en propia puerta), Ambros (24), Sikan (45+1)
Trabzonspor — Ferencváros
0-1
Zachariassen (17)
Crvena zvezda — Viktoria Plzeň
3-0
Ivanić (36, 53), Katai (89, penalti)
Lech — Thun
7-0
Vålerenga (10, 25), Sayyadmanesh (20), Skrzypczak (31), Murawski (45), Håkans (47), Gummi (79)
Jagiellonia — Iberia 1999
4-0
Imaz (34, penalti), Agbonifo (45+2), Alhassan (62, en propia puerta), Losano (90+2)
OFI — CSKA Sofía
3-0
Fountas (19, 51, penalti), Dieckmann (90+5)
Mjällby — Salzburgo
0-1
Pettersson (90+1, en propia puerta)
Sint-Truiden — Omonia
1-0
Taniguchi (90+4)
Universitatea Craiova — Ararat
1-1
Bancu (33) — Malis (20)
Egnatia — Lillestrøm
0-0
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¿Cuándo se disputarán los partidos de vuelta?
Los decisivos partidos de vuelta de estas eliminatorias se disputarán el 27 de agosto. Los equipos vencedores accederán directamente a la fase liga de la Liga Europa, mientras que los perdedores pasarán a la Liga Conferencia.
¿Creen que el Kairat y el Trabzonspor pueden remontar como visitantes en los partidos de vuelta y lograr la clasificación para la fase liga de la Liga Europa?
Dejen su opinión en los comentarios y compartan de inmediato estos resultados con los aficionados al fútbol.
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