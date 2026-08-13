Novedades en el Etihad: el maestro del regate renueva con el Manchester City

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Novedades en el Etihad: el maestro del regate renueva con el Manchester City

El club inglés «Manchester City» anunció oficialmente la renovación del contrato de Jeremy Doku, internacional belga y uno de los extremos titulares más peligrosos del equipo. El club mancuniano lo comunicó a través de sus redes sociales.

El nuevo contrato firmado con el talento belga de 24 años hasta mediados de 2031 estará vigente.

22 contribuciones de gol: los números de Doku en el City

Jeremy Doku «Manchester City» defiende sus colores desde 2023. La temporada pasada se convirtió en uno de los jugadores más activos y productivos del equipo de Pep Guardiola :

  • Partidos disputados: 47 encuentros en todas las competiciones;

  • Goles: 8;

  • Asistencias: 14.

Gracias a su velocidad y a su habilidad para superar con facilidad a los defensores rivales mediante el regate, Doku se consolidó como una pieza indispensable del ataque de los «citizens».

De Anderlecht al Etihad: crónica de una carrera

Jeremy Doku dio sus primeros pasos en el fútbol profesional en 2018, en el Anderlecht belga.

  • En 2020 fichó por el Rennes francés, donde disputó 75 partidos y marcó 10 goles.

  • En agosto de 2023, el Manchester City pagó al Rennes 65 millones de euros por el traspaso del extremo belga.

Según el prestigioso portal Transfermarkt , el valor de mercado actual del futbolista de 24 años es de 75 millones de euros .

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Manchester CityJérémy DokuPep GuardiolaAnderlechtRennes
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Shuhrat Razzakov
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