El club inglés «Manchester City» anunció oficialmente la renovación del contrato de Jeremy Doku, internacional belga y uno de los extremos titulares más peligrosos del equipo. El club mancuniano lo comunicó a través de sus redes sociales.

El nuevo contrato firmado con el talento belga de 24 años hasta mediados de 2031 estará vigente.

22 contribuciones de gol: los números de Doku en el City

Jeremy Doku «Manchester City» defiende sus colores desde 2023. La temporada pasada se convirtió en uno de los jugadores más activos y productivos del equipo de Pep Guardiola :

Partidos disputados: 47 encuentros en todas las competiciones;

Goles: 8;

Asistencias: 14.

Gracias a su velocidad y a su habilidad para superar con facilidad a los defensores rivales mediante el regate, Doku se consolidó como una pieza indispensable del ataque de los «citizens».

De Anderlecht al Etihad: crónica de una carrera

Jeremy Doku dio sus primeros pasos en el fútbol profesional en 2018, en el Anderlecht belga.

En 2020 fichó por el Rennes francés, donde disputó 75 partidos y marcó 10 goles.

En agosto de 2023, el Manchester City pagó al Rennes 65 millones de euros por el traspaso del extremo belga.

Según el prestigioso portal Transfermarkt , el valor de mercado actual del futbolista de 24 años es de 75 millones de euros .

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