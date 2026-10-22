Din. Zagreb – NEC Nimega: alineaciones y directo

·30·Deportes
Din. Zagreb – NEC Nimega: alineaciones y directo

El encuentro de la Europa League entre el Din. Zagreb y el NEC Nimega comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Din. Zagreb: 24. Kotarski D., 23. Almena I., 9. Belo D., 36. Dominges S., 15. Galesic N., 11. Hodza A., 17. Ivanusec L., 26. McKenna S., 27. Misic J. (capitán), 22. Peres Vinlof M., 10. Stojkovic L.

Suplentes del Din. Zagreb: 44. Filipovic I., 3. Goda B., 80. Kacavenda L., 5. Kravcov K., 21. Lisica M., 99. Orsic M., 14. Prevljak S., 6. Radeljic S., 7. Rodriguez D., 25. Valincic M., 1. Zagorac D., 8. Zajc M.

Entrenador del Din. Zagreb: Kovacevic M.

Alineación inicial del NEC Nimega: 1. Krettaz G., 99. Bischoff K., 9. Chery T. (capitán), 24. Fonville D., 18. Geiger D., 22. Kaplan A., 20. Lebreton N., 30. Linssen B., 6. Nejasmic D., 4. Schuurs P., 21. Storm T.

Suplentes del NEC Nimega: 73. Bras G., 38. Jenet J., 66. Kabar A., 34. Kers K., 35. Monteiro J., 12. Polster N., 14. Sirhuis K., 11. Willumsson V. T.

Entrenador del NEC Nimega: Schreuder D.

En directo EN VIVO
23🟨
Dion Beljo (Dinamo Zagreb) recibe una tarjeta amarilla por una falta.
22
¡Noë Lebreton (Nijmegen) lo intenta desde lejos y su gran disparo se estrella en el larguero! El balón se va fuera y se señala saque de puerta para el Dinamo de Zagreb.
20
Gracias a una brillante intervención defensiva, el saque de esquina ejecutado por el Dinamo de Zagreb no trajo consecuencias.
20
Luka Stojković (Din. Zagreb) recibe un centro en el área y busca el palo bajo, pero su disparo es bloqueado por un defensa y se va fuera. Córner para el Din. Zagreb.
19
Ahmetcan Kaplan (NEC Nimega) agarra a su rival para evitar que se haga con el balón, y el árbitro señala falta. Tiro libre a favor del Dinamo Zagreb.
18
El Dinamo Zagreb continúa el juego con pases precisos en busca de nuevas oportunidades de ataque.
17
Se armó un revuelo en el área, pero el arbitro ignoró los reclamos de penalti de los jugadores del Dinamo Zagreb. El juego continúa.
17
El centro alto de Luka Ivanušec (Dinamo Zagreb) no tuvo éxito, los defensores rivales despejaron rápidamente el balón del área.
15
El juez de línea levantó su bandera por fuera de juego de Tjaronn Chery (Nimega) justo antes de su cabezazo.
14
Saque de esquina ejecutado rápidamente por el Dinamo Zagreb.
11
Arber Hoxha (Din. Zagreb) falla en el pase a sus compañeros. El balón sale fuera y el portero del NEC sacará de puerta.
9
Los jugadores del NEC mueven el balón por el campo y mantienen el control. Sin embargo, el rival interceptó el pase y la situación cambió.
7
Dion Beljo (Dinamo Zagreb) ganó el balón y protagonizó una gran jugada individual. Decidió disparar desde la media distancia, pero su intento fue bloqueado fácilmente por un defensa.
3
¡Gonzalo Crettaz hace una parada fantástica! Dion Beljo (Dinamo Zagreb) se deshace con facilidad de los defensas y dispara desde fuera del área. Su remate iba dirigido a la esquina inferior derecha, ¡pero el portero despeja el balón!
2
Perr Schuurs (Nijmegen) agarra de la camiseta a su rival y el árbitro detiene el juego por falta. El Dinamo Zagreb sacará la falta cerca de la banda.
1
El árbitro hace sonar el silbato y comienza el partido.
21:47
¡Los jugadores por fin saltan al campo! El NEC saca de centro.
21:45
Manfredas Lukjančukas ha sido designado árbitro principal del partido de hoy, e intentará ser justo y evitar errores.
21:45
Las alineaciones titulares ya han sido anunciadas y puedes consultarlas en la sección de alineaciones.
21:45
¡Buenas tardes, damas y caballeros! Bienvenidos a nuestro directo en vivo, donde les traeremos toda la información al instante de lo que suceda en el partido.
Din. ZagrebNEC NimegaEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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