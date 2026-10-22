Din. Zagreb – NEC Nimega: alineaciones y directo
El encuentro de la Europa League entre el Din. Zagreb y el NEC Nimega comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Din. Zagreb: 24. Kotarski D., 23. Almena I., 9. Belo D., 36. Dominges S., 15. Galesic N., 11. Hodza A., 17. Ivanusec L., 26. McKenna S., 27. Misic J. (capitán), 22. Peres Vinlof M., 10. Stojkovic L.
Suplentes del Din. Zagreb: 44. Filipovic I., 3. Goda B., 80. Kacavenda L., 5. Kravcov K., 21. Lisica M., 99. Orsic M., 14. Prevljak S., 6. Radeljic S., 7. Rodriguez D., 25. Valincic M., 1. Zagorac D., 8. Zajc M.
Entrenador del Din. Zagreb: Kovacevic M.
Alineación inicial del NEC Nimega: 1. Krettaz G., 99. Bischoff K., 9. Chery T. (capitán), 24. Fonville D., 18. Geiger D., 22. Kaplan A., 20. Lebreton N., 30. Linssen B., 6. Nejasmic D., 4. Schuurs P., 21. Storm T.
Suplentes del NEC Nimega: 73. Bras G., 38. Jenet J., 66. Kabar A., 34. Kers K., 35. Monteiro J., 12. Polster N., 14. Sirhuis K., 11. Willumsson V. T.
Entrenador del NEC Nimega: Schreuder D.
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