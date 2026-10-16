Lucha por la permanencia: Empates en los duelos Surxon - Xorazm y Bunyodkor - Sogdiana

En el marco de la jornada 24 de la Superliga de Uzbekistán, se vivieron duelos intensos y sin tregua entre equipos situados en la parte baja de la tabla. En Zomin, el club de Jizzakh, Sogdiana dejó escapar la victoria en los últimos minutos ante el equipo de Bunyodkor de Tashkent.

En el encuentro entre los clubes Surxon y Xorazm , que luchan desesperadamente por permanecer en la Superliga, los aficionados no vieron goles.

El gol del empate de Bunyodkor en el minuto 84: 1:1

Aunque los de Jizzakh tomaron la iniciativa en la primera parte y se adelantaron en el marcador, las «Golondrinas» lucharon hasta el final para rescatar un punto valioso:

El gol de Mavlonqulov: En el minuto 28 del encuentro, Samandar Mavlonqulov puso en ventaja a Sogdiana;

El comodín Krivokapich: El legionario Matiya Krivokapich, que entró desde el banquillo en el minuto 60, marcó el gol del empate en el minuto 84 tras un remate certero.

Superliga. Jornada 24

Bunyodkor — Sogdiana 1:1

Goles: Matiya Krivokapich (84) — Samandar Mavlonqulov (28).

Bunyodkor: Abdumavlon Abdujalilov, Sardor Rahmonov (Ivan Bukrin, 32), Dmitriy Pletnyov (Islom Anvarov, 60), Amir To‘raqulov, Sardor Abdunabiyev (Matiya Krivokapich, 60), Muhammad Hakimov, Shahzod Ne’matjonov (Abdulhamid Ikromov, 60), Narimon Ahmadjonov (Muzaffar Olimjonov, 75), Nosir Abdusalomov, Shamsiddin Tursunmahammadov, Azizbek To‘lqinbekov.

Sogdiana: Milan Mitrovich, Zoir Jo‘raboyev, Islom Qobilov, Behruz Jumatov, Zenan Zaymovich (Jamshid Boltaboyev, 46), Javohir Qahramonov (Abdulaziz Abdurashidov, 68), Filip Ivanovich, Lyupcho Doriyev (Shohruz Kamolov, 84), Ollobergan Karimov, Samandar Mavlonqulov (Zabihillo O‘rinboyev, 84), Nodir Soyibov.

Amonestación: Dmitriy Pletnyov (18).

Lucha en Termez: Las porterías se mantuvieron a cero

En un partido vital para la permanencia, a pesar de las numerosas ocasiones de peligro, el marcador no se movió:

Fútbol precavido: Tanto Surxon, que se centró en la defensa, como Xorazm, que jugó como visitante, priorizaron no cometer errores defensivos;

Un punto útil: Este empate deja a los de Termez en la 12ª posición con 28 puntos, y a Xorazm en la 14ª plaza con 23 puntos.

Surxon — Xorazm 0:0

Surxon: Davron Merganov, Behzod Shamsiyev, Doston Tursunov (Muhammadali Musaxonov, 84), Humoyun Sherbo‘tayev, Sunnatulla Abdullajonov (Kamron Yusupov, 68), Richard Fraydey (Mirmahmud Mirusmonov, 90+4), Diyor Ramazonov (Behruz O‘ktamov, 68), Sarvar Abduhamidov, Tornike Zebniauri (Farhod Solihjonov, 90+4), Behruz Shukurullayev, Behruz Shaydulov.

Xorazm: Umid Ergashev, Abbos Otaxonov, Sardor Azimov (Aziz Axrorov, 85), Rafael Tavaresh (Umid Sultonov, 90+1), Elzio Lohan (Nurjahon Muzaffarov, 90+1), Diyor Ortiqboyev, Sunnatulloh Hamidjonov, Aziz Pirmuhammadov, Abror Xusinov, Rustam Abduhamidov (Temur Ismailov, 85), Rafael Sabino (Nodir Abduxoliqov, 63).

Amonestaciones: Rafael Tavaresh (50), Diyor Ortiqboyev (66).

Tras la jornada 24 de la Superliga, la lucha por la permanencia en la élite se vuelve cada vez más intensa.