Superliga: ¡Empate disputado en el derbi del valle y victoria clave en Urgench!

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Superliga: ¡Empate disputado en el derbi del valle y victoria clave en Urgench!

Tres encuentros de la 14.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán han concluido. En el choque central de la jornada disputado en Fergana, el líder Neftchi y Navbahor empataron, mientras que en Urgench, Khorezm logró 3 puntos vitales.

Zamin.uz presenta los detalles más emocionantes del derbi central del valle y del partido en Urgench, además de las alineaciones de los equipos.

1. Neftchi — Navbahor: Drama en el minuto 90+7 y empate en Fergana

En el partido estelar de la jornada, el club Neftchi (35 puntos, 1.º) recibió al Navbahor (22 puntos, 6.º) en su estadio. En este derbi del valle, intenso y disputado, se registró un empate 1-1.

Ya en el minuto 3, Muhammadali Usmonov había adelantado a los visitantes. Sin embargo, en el tiempo añadido, en el minuto 90+7, Anvarjon G‘ofurov marcó el gol del empate, salvando a Neftchi de la derrota.

Neftchi – Navbahor 1:1

Goleadores: Anvarjon G‘ofurov 90+7 – Muhammadali Usmonov 3

Neftchi: 1.Botirali Ergashev, 4.Bojan Ciger, 5.Ikrom Aliboyev, 6.Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, 10.Jamshid Iskanderov, 11.Asilbek Jumayev (15.Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 83), 18.Stipe Perica (32.Zoran Marušić, 60), 20.Anvarjon G‘ofurov, 21.Muhsinjon Ubaydullayev (9.Xurshid G‘iyosov, 61), 22.Alisher Odilov (34.Farruh Sayfiyev, 60), 77.Ratino (8.Vladimir Jovović, 61).

Navbahor: 1.O‘tkir Yusupov, 2.Saidazamat Mirsaidov, 4.Islom Mamatkazin, 7.Ruslan Jiyanov (5.Dilshod Komilov, 80), 8.Diyor Xolmatov (6.Shohruh Abdurahmonov, 80), 11.Husayn Norchayev (28.Joel Kojo, 87), 13.Benjamin Teidi, 22.Umar Adhamzoda, 23.Vanja Ilić (20.Quvondiq Ro‘ziyev, 80), 34.Giorgi Jgerenaia, 77.Muhammadali Usmonov (17.Muhammadali G‘iyosov, 61).

2. Khorezm venció a Surkhon en Urgench

En otro encuentro importante en Urgench, Khorezm (16 puntos, 11.º) recibió al club Surkhon (15 puntos, 12.º) y logró una victoria crucial por 1-0.

El único gol del partido, anotado por Ulug‘bek Hoshimov en el minuto 34, dio 3 puntos valiosos a los locales.

Khorezm – Surkhon 1:0

Gol: Ulug‘bek Hoshimov 34

Khorezm: 33.Nikola Stošić, 5.Abbosjon Otaxonov, 13.Elzio Lohan, 15.Diyorbek Ortiqboyev, 17.Daniil Nugumanov, 22.Sunnatulloh Hamidjonov, 25.Matija Rom, 88.Abror Xo‘sinov, 90.Ulug‘bek Hoshimov (11.Danila Ezhov, 83), 94.Rustam Abduhamidov (71.Umidbek Sultonov, 71), 97.Boubacar Faye Traore (79.Azizjon Ahrorov, 64).

Surkhon: 25.Otabek Boymurodov, 6.Behzod Shamsiyev, 7.Dostonbek Tursunov (27.Muhammadali Musaxanov, 77), 8.Humoyun Sherbo‘tayev, 11.Richard Emeka Friday (39.Mirmaqsud Mirusmonov, 66), 14.Tohirjon Ashurbayev (91.A’zamjon Temirxonov, 66), 17.Sarvar Abduhamidov, 18.Behruz O‘ktamov (33.Umidbek Quvondiqov, 74), 19.Farruhjon Qodirov (32.Boburjon Rahimjonov, 66), 26.Behruz Shukurullayev, 66.Behruz Shaydulov.

Datos clave de la 14.ª jornada de la Superliga

Encuentro

Resultado

Goleadores

Posición en la tabla

Neftchi – Navbahor

1:1

Anvarjon G‘ofurov (90+7) — M.Usmonov (3)

Neftchi (35 pts, 1.º) / Navbahor (22 pts, 6.º)

Khorezm – Surkhon

1:0

Ulug‘bek Hoshimov (34)

Khorezm (16 pts, 11.º) / Surkhon (15 pts, 12.º)

La intensa lucha en la Superliga y la tensión en la tabla de posiciones continúan.

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¿Crees que Neftchi podrá mantener el primer puesto hasta el final de la temporada y ganar el campeonato? ¡Deja tus pronósticos en los comentarios!

NeftchiNavbahorJorezmFerganáUrgench
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Shuhrat Razzakov
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