Nueva prohibición de transferencias para Bunyodkor: la academia también afectada

El club Bunyodkor de Taskent enfrenta un problema grave en materia de transferencias. Se ha impuesto una nueva prohibición de fichajes al club, y esta restricción afecta no solo a los futbolistas profesionales, sino también a los alumnos de la academia.

Según informó el servicio de prensa de la OuzPFL, el 25 de septiembre, el Comité de Estatuto y Transferencia de Jugadores de la UFA prohibió a Bunyodkor registrar nuevos jugadores durante dos periodos de inscripción consecutivos.

Esto ha complicado aún más un problema preexistente para el club.

Anteriormente se había impuesto una prohibición por el caso Rivaldo

Con anterioridad, la FIFA había impuesto una prohibición de transferencias a Bunyodkor debido a deudas con el exjugador Rivaldo.

La única condición para levantar esta prohibición es que la deuda sea saldada en su totalidad.

Sin embargo, mientras este problema aún no se ha resuelto, ha entrado en vigor otra sanción para el club.

La nueva prohibición se debe a Samandar Mavlonqulov

La decisión del Comité de Estatuto y Transferencia de Jugadores de la UFA del 25 de septiembre fue motivada por la deuda con el exjugador Samandar Mavlonqulov.

Se informa que Bunyodkor no cumplió con esta obligación en el plazo establecido.

Por ello, se aplicó otra prohibición al club para registrar nuevos futbolistas.

El punto más importante es que la sanción de la FIFA por el caso Rivaldo y la decisión de la UFA por el caso Samandar Mavlonqulov son sanciones separadas consideradas como tales.

Hasta que no se cumplan plenamente las obligaciones de ambos casos, las prohibiciones de transferencia de Bunyodkor se mantendrán.

Ahora Bunyodkor no puede registrar nuevos jugadores

Durante el periodo de restricciones vigentes, Bunyodkor no puede registrar nuevos jugadores profesionales en la Liga.

Sin embargo, el club conserva ciertas posibilidades.

Bunyodkor puede extender los contratos y acuerdos vigentes con los jugadores registrados antes de que entrara en vigor la prohibición.

Es decir, aunque la posibilidad de atraer y registrar nuevos jugadores después de la prohibición es limitada, es posible continuar la relación con los jugadores que ya estaban en el registro del club.

El mayor problema afecta a los jugadores de la academia

Otro aspecto importante de la situación en Bunyodkor es que la prohibición de transferencias también afecta las actividades de la academia.

De los alumnos de la academia del club, solo aquellos registrados en la plataforma MyLeague antes de la entrada en vigor de la prohibición pueden firmar contratos laborales y ser añadidos a los registros de manera adecuada.

Sin embargo, la situación es diferente para los jóvenes jugadores que entrenan en la academia pero que no han sido ingresados en la plataforma MyLeague.

Asimismo, los nuevos alumnos admitidos en la academia de Bunyodkor después de la entrada en vigor de la prohibición no quedan exentos de las restricciones.

Los nuevos alumnos no pueden jugar en la Liga

Según la información de la OuzPFL, mientras no se levanten las prohibiciones, los jóvenes jugadores que entran en la categoría mencionada no podrán defender los colores de Bunyodkor en las competiciones de la Liga.

Esta situación es un tema importante para la academia del club, ya que los jugadores recién admitidos que no están en la plataforma MyLeague ven limitada su participación en competiciones oficiales.

De esta manera, el problema de transferencias en Bunyodkor ya no es solo un asunto relacionado con el equipo principal.

El club enfrenta dos obligaciones

En la situación actual, es crucial para Bunyodkor cumplir con las obligaciones de dos casos separados.

Por un lado, la prohibición de la FIFA relacionada con la deuda con el exjugador Rivaldo.

Por otro lado, la prohibición de la UFA impuesta debido a las obligaciones con el exjugador Samandar Mavlonqulov.

Hasta que no se cumplan plenamente las obligaciones de estos casos, el club no podrá utilizar la posibilidad de registrar nuevos jugadores.

Para Bunyodkor, el punto más crucial ahora es cumplir con las obligaciones de deuda y lograr la cancelación de las prohibiciones vigentes. De lo contrario, las restricciones seguirán afectando no solo los planes de transferencia, sino también el proceso de involucrar a los nuevos alumnos de la academia en las competiciones oficiales.