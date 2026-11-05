Sensación en Taskent: el Khorezm derrota al Bunyodkor y sube en la tabla

La jornada 27 de la Superliga de Uzbekistán comenzó con un duelo intenso y sin tregua. En el partido inaugural disputado en la capital, el club Bunyodkor de Taskent recibió al equipo Khorezm de Urgench. En un encuentro lleno de lucha, los visitantes, dirigidos por Vali Sultonov, lograron una victoria importante y remontada por 2:1.

Este éxito cambió radicalmente la situación en la parte baja de la tabla, provocando un intercambio de posiciones entre los equipos.

Un destino decidido en la primera parte: gol rápido y respuesta

El encuentro comenzó con ataques activos de los visitantes, y los goles se marcaron principalmente en la primera mitad:

Gol rápido e iniciativa: Apenas en el minuto 5, Suhrob Izzatov perforó la portería rival, adelantando al Khorezm (0:1);

La respuesta de las «Golondrinas»: Tras el gol en contra, el Bunyodkor intensificó sus ataques y restableció el equilibrio en el minuto 33 gracias a Matiya Krivokapich (1:1);

El golpe decisivo: Sin embargo, la alegría de los locales duró poco. Apenas 4 minutos después, en el minuto 37, Azizbek Pirmuhammadov se convirtió en el autor del gol que dio la victoria al equipo de Urgench (1:2).

Un giro drástico en la tabla de posiciones

Los 3 puntos obtenidos son invaluables para el Khorezm en su lucha por la permanencia en la liga:

Cambio de puesto: Tras esta victoria, el Khorezm suma 26 puntos y asciende al puesto 13;

El Bunyodkor cae: Aunque el club de Taskent también cuenta con 26 puntos, descendió al puesto 14 debido a los enfrentamientos directos y otros criterios de desempate.

Ficha del partido: Superliga, jornada 27

Bunyodkor – Khorezm 1:2