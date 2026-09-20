Gol temprano y defensa sólida en el estadio «Jar»: ¡Surkhon logra una victoria clave!

En el marco de la 22.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el duelo entre dos equipos rivales que luchan por alejarse de la parte baja de la tabla fue intenso y sin concesiones. En el estadio «Jar» de Taskent, el club Surkhon de Termez recibió a los jugadores de Kokand-1912 y selló una importante victoria por la mínima de 1:0. El único gol que decidió el destino del partido se marcó desde los primeros minutos: en el minuto 8, el legionario de Termez, Tornike Zebniauri, mostró agilidad y transformó el ataque de su equipo en gol con un disparo preciso.

Tras este gol temprano, aunque los visitantes se esforzaron incansablemente por restablecer el equilibrio, la defensa y el portero de Surkhon actuaron sin errores, dejando estériles todos los ataques del rival. Gracias a estos valiosos 3 puntos, Surkhon alcanzó los 26 puntos y ascendió al décimo puesto de la tabla, mientras que Kokand-1912, estancado en 20 puntos, permanece en el peligroso decimoquinto lugar, complicando aún más su misión de mantener la categoría.

¿Qué destacó en la táctica de Surkhon, que logró mantener el resultado durante más de 80 minutos? ¿Por qué la línea de ataque de Kokand-1912 está fallando y qué importancia estratégica tiene esta victoria para los de Termez antes del final de la temporada?

«El gol rápido de Zebniauri y el asedio en el «Jar»»: Crónica del encuentro

Principales eventos y puntos de inflexión observados durante el partido:

El golpe decisivo en el minuto 8: Tornike Zebniauri aprovechó desde el inicio un hueco en la defensa rival para abrir el marcador;

La defensa imperturbable de Surkhon: Tras el gol, los locales pasaron a una defensa ordenada, apoyándose en contraataques y sin dejar espacios libres al rival;

Doble sustitución en el descanso: En el minuto 46, el cuerpo técnico sustituyó a Ramazonov y Qodirov por Uktamov y Abduhamidov, reforzando el centro del campo;

La presión estéril de Kokand-1912: Los visitantes aumentaron la presión con Nimeli, Gvazava y los delanteros suplentes, pero no lograron encontrar el camino al gol;

El mantenimiento del 1:0: Hasta el pitido final del árbitro, los defensores de Surkhon no perdieron la concentración y aseguraron la victoria.

Superliga 22.ª jornada: Estadísticas del partido Surkhon — Kokand-1912

Alineaciones y estadísticas clave del encuentro:

Indicadores y criterios Surkhon (Local) Kokand-1912 (Visitante) Resultado final 1 0 Autor del gol Tornike Zebniauri (minuto 8) — Estadio Estadio «Jar» (Taskent) Estadio «Jar» (Taskent) Puntos acumulados 26 puntos (ascendió al 10.º puesto) 20 puntos (se mantuvo en el 15.º puesto) Porteros titulares Merganov Davronov Cambios tácticos Doble rotación en el minuto 46 Sustituciones ofensivas en los minutos 62 y 86

Análisis de fútbol: Expertos sobre el duelo minimalista en el «Jar»

Conclusiones de especialistas del campeonato nacional y comentaristas deportivos:

El instinto superior de Zebniauri: Su habilidad para marcar temprano cambió el guion del partido a favor de Termez, permitiéndoles jugar según su plan;

Disciplina defensiva: Uno de los mayores logros de Surkhon esta temporada sigue siendo la solidez de su línea defensiva cuando van ganando;

El problema de realización de Kokand-1912: A pesar del control del balón y los ataques, la imprecisión en los disparos finales y la falta de contundencia están costando puntos al equipo;

Intensificación de la lucha por la permanencia: Si esta victoria aleja a Surkhon de la zona de peligro, para Kokand-1912 las jornadas restantes se convierten en verdaderas batallas por la supervivencia.

La actuación resiliente de Surkhon en el «Jar» ha levantado el ánimo del equipo y dado gran confianza a los aficionados de Termez antes de la fase final de la Superliga.

¿Cree que el hecho de que Surkhon mantuviera el resultado gracias a un gol en el minuto 8 es una victoria táctica del entrenador o una debilidad ofensiva de Kokand-1912? ¿Cree que Kokand-1912 podrá salir del 15.º puesto y mantener su lugar en la Superliga? ¡Deje sus opiniones y análisis en los comentarios y comparta este análisis del fútbol uzbeko con todos sus amigos aficionados!