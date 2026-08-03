« Surkhon » vence a « Kokand-1912 » a domicilio por la mínima

En la 15.ª jornada de la Superliga, « Surkhon » sumó tres puntos cruciales en la lucha de la parte baja de la tabla. El equipo de Termiz venció 1-0 a « Kokand-1912 » como visitante.

El partido se decidió en el minuto 51, cuando Richard Fraydey marcó el único gol. Este resultado llevó a « Surkhon » al 11.º puesto, mientras que la complicada situación de los kokandeses empeoró aún más.

Sin goles en la primera parte

El duelo en Kokand se disputó bajo una gran presión para ambos equipos. « Kokand-1912 » intentó no perder puntos en casa, mientras que « Surkhon » buscó únicamente la victoria para escalar posiciones en la clasificación.

Los dos equipos jugaron con cautela en la primera parte y el marcador no se movió. En el conjunto local, Silvanus Nimeli y Yegor Kondratyuk buscaron oportunidades, mientras que los termizenses intentaron aprovechar la velocidad de Richard Fraydey en los contraataques.

Según el calendario de la PFL, el encuentro se disputó el 3 de agosto en el estadio « Markaziy » de Kokand, con G‘ayrat Jo‘rayev como árbitro principal.

El gol del minuto 51 lo cambió todo

Tras el descanso, los visitantes comenzaron a jugar de forma más activa. En el minuto 51, el ataque de « Surkhon » terminó en gol: Richard Fraydey aprovechó una buena ocasión para adelantar al equipo de Termiz.

En el tiempo restante, el cuerpo técnico de « Kokand-1912 » realizó varios cambios para reforzar el ataque. Javohir Husanov entró al comienzo de la segunda parte, mientras que Muhammadanas Hasanov y Shohruh Gadoyev saltaron al campo en el minuto 59.

A pesar de ello, los locales no lograron superar la defensa de « Surkhon ». La zaga visitante, liderada por Davron Merganov, mantuvo la ventaja mínima hasta el pitido final.

Fraydey vuelve a marcar un gol decisivo

Richard Fraydey se está convirtiendo en una pieza clave para « Surkhon » en las últimas jornadas. El delantero nigeriano también marcó en la 12.ª jornada contra « Andijan », partido que terminó con victoria de los termizenses por 2-1.

El gol en Kokand dio al equipo otros tres puntos. La principal virtud de Fraydey es su capacidad para aprovechar las ocasiones en los momentos decisivos.

« Surkhon » sube al 11.º puesto

Tras la victoria a domicilio, « Surkhon » alcanzó los 18 puntos y ascendió al 11.º lugar de la clasificación.

« Kokand-1912 » se mantiene 15.º con 11 puntos. La diferencia entre ambos equipos es ahora de 7 puntos.

Equipo Puntos Posición « Surkhon » 18 11 « Kokand-1912 » 11 15

Este resultado permite al equipo de Termiz alejarse ligeramente de la zona baja. Para los kokandeses, el margen para perder puntos en las próximas jornadas es cada vez menor.

Detalles del partido

Superliga, 15.ª jornada

« Kokand-1912 » — « Surkhon » 0-1

Gol: Richard Fraydey, 51’

« Kokand-1912 »: Rahimjon Davronov, Asliddin Toshtemirov, Alisher Salimov, Javohir Sidiqov, Shota Gvazava, Silvanus Nimeli, Ibrohim Yo‘ldoshev, Shahzod Akramov, Iqbol Malikjonov (Muhammadanas Hasanov, 59’), G‘ulomhaydar Gulyamov (Shohruh Gadoyev, 59’), Yegor Kondratyuk (Javohir Husanov, 46’).

« Surkhon »: Davron Merganov, Behzod Shamsiyev, Dostonbek Tursunov, Humoyun Sherbo‘tayev, Richard Fraydey, Tohirjon Ashurbayev, Diyor Ramazonov, Sarvar Abduhamidov, Behruz Shukurullayev, Kamronbek Ergashev, Behro‘z Shaydulov.

Un gol provoca un gran cambio en la clasificación

Los espectadores no vieron muchos goles en Kokand, pero el único tanto de Fraydey tuvo consecuencias completamente distintas para ambos equipos.

« Surkhon » pudo respirar tras esta importante victoria a domicilio, mientras que « Kokand-1912 » quedó bajo una presión aún mayor antes de la segunda parte de la temporada. Ahora, los kokandeses deberán sumar puntos con regularidad tanto en casa como fuera para salir de la zona baja.

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