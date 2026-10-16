Eintracht Frankfurt - FC Köln: alineaciones y directo

·4·Deportes
Eintracht Frankfurt - FC Köln: alineaciones y directo

El partido de la Bundesliga alemana entre el Eintracht Frankfurt y el FC Köln comenzará el 16 de octubre a las 23:30 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Eintracht Frankfurt: 1. Atubolu N., 3. Brasse L., 9. Burkardt J., 8. Chaïbi F., 34. Collins N., 20. Doan R., 11. Ebnutalib Y., 27. Götze M., 4. Koch R., 26. Kosugi K., 25. Onyedika R.

Suplentes del Eintracht Frankfurt: 29. Amaymuni A., 31. Arrxov L., 15. Aseko-Nkili N., 2. Baum E., 22. Chandler T., 40. Kaua Santos, 7. Knauff A., 37. Maluze J., 42. Uzun D.

Entrenador del Eintracht Frankfurt: Hütter A.

Alineación titular del FC Köln: 1. Schwäbe M. (capitán), 30. Bülter M., 10. El Mala S., 8. Johannesson I., 5. Krauß T., 24. Lochoshvili L., 37. Maina L., 2. Schmid J., 28. Sebulonsen S., 22. Simpson-Pugh J., 3. Sosa B.

Entrenador del FC Köln: Wagner R.

Eintracht FrankfurtFC KölnBundesligaFútbolAlemania
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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