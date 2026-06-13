El Manchester City vende al defensa Jamay Simpson-Pusey al FC Köln

Con el final de la temporada de fútbol europeo y la apertura del mercado de fichajes de verano, los clubes han comenzado a acelerar sus labores de refuerzo. En particular, el FC Köln, representante de la Bundesliga alemana, ha realizado un traspaso clave para asegurar a un defensa prometedor a largo plazo. El equipo alemán ha anunciado oficialmente la compra definitiva de los derechos del talentoso defensa central Jamay Simpson-Pusey, perteneciente al actual campeón de Inglaterra, el Manchester City.

Este joven de 20 años, producto de la academia de los 'Cityzens', ha firmado con su nuevo equipo hasta el verano de 2030 un contrato de larga duración.

Del préstamo al traspaso definitivo

El talentoso defensa inglés ya estaba familiarizado con el entorno del fútbol alemán. Se unió al FC Köln desde el Manchester City en calidad de cedido durante el mercado de invierno en enero. En este corto periodo, el joven defensa impresionó a la directiva y al cuerpo técnico del club alemán con sus actuaciones enérgicas y fiables, lo que llevó al club a decidir retenerlo permanentemente.

Según información fiable del prestigioso diario alemán Bild , este acuerdo de traspaso fue financieramente beneficioso para ambas partes. Según el contrato entre los clubes, el Manchester City recibirá poco más de 5 millones de euros por el traspaso de su canterano.

Puede consultar las estadísticas detalladas de la temporada de debut de Jamay Simpson-Pusey en la Bundesliga y los detalles del traspaso en la siguiente tabla:

Edad y posición del jugador Partidos disputados Amonestaciones (Tarjetas) Duración del contrato Valor total del traspaso 20 años, defensa central 11 partidos 2 tarjetas amarillas, 1 tarjeta roja Hasta el verano de 2030 Más de 5 millones de euros

Una temporada de debut apasionada

A pesar de su juventud, Jamay demostró su carácter decidido en la máxima categoría alemana. Durante su periodo de cesión, disputó un total de 11 partidos de Bundesliga, mostrando gran actividad en defensa. En el fútbol alemán, caracterizado por su intensidad y duelos físicos, el defensa inglés fue amonestado dos veces con tarjeta amarilla y tuvo que abandonar el campo prematuramente una vez tras recibir una tarjeta roja directa, lo que demuestra su naturaleza apasionada e intransigente en el campo.

Comentario de expertos: Según los analistas de fútbol, el FC Köln ha realizado una inversión muy inteligente para el futuro. Los defensas formados en la academia del Manchester City están tácticamente bien desarrollados. Se espera que Simpson-Pusey se convierta en una de las figuras clave de la defensa del club alemán a partir de la próxima temporada.

Seguimos con gran interés cómo se desarrollará la carrera del joven talento en Alemania y sus futuros éxitos.

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