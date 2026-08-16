Michi Batshuayi continuará su carrera en Arabia Saudí

El exdelantero del Chelsea, Michy Batshuayi, está cerca de continuar su carrera en la Saudi Pro League tras una temporada decepcionante en la Bundesliga alemana. Según talkSPORT, el internacional belga de 32 años está a punto de dejar el Eintracht Frankfurt y se encuentra en la fase final de las negociaciones con un club de la región del Golfo cuyo nombre no ha sido revelado. Goal.com lo informa.

Se espera que este fichaje convierta a ese equipo en el undécimo de la carrera profesional del experimentado delantero. Batshuayi es conocido como uno de los futbolistas que más clubes ha cambiado en el fútbol moderno. Hasta ahora, ha jugado en varios de los campeonatos más prestigiosos de Europa.

Una etapa difícil en el club alemán

La etapa del futbolista en Alemania no transcurrió como se esperaba. El delantero se incorporó al Eintracht Frankfurt en febrero del año pasado, pero no logró hacerse con un puesto fijo en el once titular. Durante la temporada pasada, solo disputó 10 partidos en todas las competiciones, una cifra muy baja en relación con su potencial.

Batshuayi permanece en la memoria de los aficionados por haber desempeñado un papel importante en el título de la Premier League conquistado por el Chelsea en 2017. Durante su etapa en Stamford Bridge, logró marcar 25 goles en 77 partidos.

La relación con Antonio Conte

Aun así, su relación con el entonces entrenador, Antonio Conte, no fue especialmente fluida. Aunque Batshuayi marcó el gol de la victoria contra el West Bromwich Albion y dio a su equipo el título de liga, se quejó de no haber recibido suficientes oportunidades para demostrar su valía bajo las órdenes del técnico italiano.

En una de las entrevistas que concedió en 2022, el futbolista reconoció abiertamente que Antonio Conte no había cumplido sus promesas. Según sus palabras, el entrenador lo había convencido para fichar por el Chelsea prometiéndole jugar junto a Diego Costa, pero esa promesa no se cumplió en el club londinense.

Después de abandonar definitivamente el Chelsea en 2022, el delantero encontró un nuevo destino en Turquía. Inicialmente estaba previsto que fichara por el Nottingham Forest, pero tras frustrarse el acuerdo el último día del mercado de fichajes, se incorporó al Fenerbahçe. Ahora, el delantero belga se prepara para abrir una nueva página de su carrera en Asia.