Sofie Lundgaard deja el Liverpool y ficha por el Eintracht

La centrocampista del equipo femenino del Liverpool, Sofie Lundgaard, continuará su carrera en el Eintracht Frankfurt, club de la Frauen-Bundesliga, por una cantidad no revelada. A sus 24 años, la danesa inicia una nueva etapa en su carrera informa Goal.com.

Este traspaso pone fin a los tres años y medio de Lundgaard en el club de Merseyside. La talentosa centrocampista, que llegó procedente del Fortuna en enero de 2023, se adaptó rápidamente al juego del equipo y disputó 31 partidos durante sus primeros 18 meses.

Graves lesiones y un periodo difícil

Sin embargo, los últimos años de la futbolista en el Liverpool estuvieron marcados por graves lesiones. Una rotura de los ligamentos de la rodilla y una fractura en la pierna la obligaron a afrontar un largo proceso de rehabilitación.

Como consecuencia, solo pudo disputar 11 partidos en las dos últimas temporadas y la campaña pasada únicamente entró al campo tres veces como suplente. A pesar de ello, la directiva y el cuerpo técnico del club valoraron mucho su fortaleza y valentía durante los momentos difíciles.

La despedida del club y la futbolista

En un comunicado oficial, el Liverpool agradeció a la futbolista su contribución y le deseó suerte en su nueva etapa en Alemania. Sofie Lundgaard, que se ganó el cariño del club y de sus aficionados, también publicó un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales.

En su mensaje, la futbolista describió Merseyside como su segundo hogar y destacó que el apoyo de los aficionados siempre había tenido un significado especial para ella. También afirmó que seguiría siendo aficionada del equipo para siempre.

Una nueva oportunidad en la Frauen-Bundesliga

Su llegada al campeonato alemán ofrece a Lundgaard una gran oportunidad para recuperar su mejor forma en una de las principales divisiones del fútbol femenino europeo. Exinternacional danesa en categorías inferiores, se espera que se convierta en una pieza clave del centro del campo del club de Frankfurt gracias a su talento técnico.

Para el Liverpool, este traspaso supone un nuevo paso en el objetivo de aumentar la competitividad del equipo dirigido por el entrenador Gareth Taylor de cara a la próxima temporada. La renovación y el refuerzo de la plantilla continúan antes de la intensa competición de la Women's Super League.