¿Planea Alisher Usmanov retomar el control del Everton?

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¿Planea Alisher Usmanov retomar el control del Everton?

Nacido en Uzbekistán, renombrado empresario y multimillonario ruso, Alisher Usmanov representante de la Premier League (EPL), « Everton » está considerando la posibilidad de recuperar el control del club e invertir grandes sumas en el equipo de Merseyside.

Así lo informó el famoso periodista y exfutbolista británico Alan Brazil citando sus fuentes en la emisión del influyente medio talkSPORT durante su programa.

«Tiene muchísimo dinero»: la declaración de Alan Brazil

El periodista comentó sobre los rumores internos del club de la siguiente manera:

  • Información interna: «No puedo confirmar esta información al 100% de manera oficial, pero han llegado señales claras de que Usmanov está intentando regresar al Everton;

  • Potencial de inversión: Tiene una cantidad de fondos muy, muy grande. Al parecer, el Sr. Usmanov busca regresar al Everton e invertir una suma considerable en el equipo si surge la oportunidad», enfatizó Brazil.

Suspensión del patrocinio y la fortuna del multimillonario

Los vínculos de Alisher Usmanov con el club de Liverpool tienen una larga historia:

  • 12.500 millones de euros en activos: Forbes según las últimas estimaciones de la revista, la fortuna de Alisher Usmanov asciende a aproximadamente 12.500 millones de euros; Restricciones de 2022:

  • En marzo de 2022, debido a la situación geopolítica, el Everton suspendió todos los contratos de patrocinio multimillonarios con empresas vinculadas a Usmanov, como «USM Holdings» y «MegaFon». Sanciones británicas y obstáculos legales

Persisten serias limitaciones legales para el regreso del multimillonario al fútbol inglés:

Lista de la Unión Europea:

  • Anteriormente, Alisher Usmanov había sido eliminado de la lista oficial de sanciones de la UE tras procesos judiciales y apelaciones; Restricciones del Reino Unido:

  • Sin embargo, las medidas restrictivas impuestas por el gobierno británico contra el empresario, que incluyen la prohibición de entrada al país y la congelación de sus activos en el Reino Unido, siguen vigentes. Si las partes logran sortear los obstáculos legales o suavizar su estatus, el retorno de grandes recursos financieros al Everton podría alterar significativamente el equilibrio de poder en la Premier League.

Agar tomonlar yuridik to‘siqlarni chetlab o‘tish yoki huquqiy maqomni yumshatish yo‘lini topa olsa, «Everton»ga katta moliyaviy resurslarning qaytishi APLdagi kuchlar muvozanatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Alisher UsmanovEvertonPremier LeagueFútbolSanciones
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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