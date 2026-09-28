El gobierno francés ha propuesto levantar las sanciones impuestas por la Unión Europea al destacado empresario de origen uzbeko Alisher Usmanov. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, reveló en el programa «Franc-jeu» de France 2 que esta decisión no fue una iniciativa personal de París, sino que se presentó a «petición de socios internacionales». El ministro subrayó que la eliminación de las restricciones a Usmanov no debilitará la presión general sobre Moscú y «no afectará en absoluto a la situación general».

El diplomático recordó que la política de sanciones de la UE, por el contrario, se está reforzando, en particular con la propuesta de abandonar la práctica de renovar las restricciones cada seis meses en favor de una extensión de tres años. Asimismo, Barrot expresó su descontento por el excesivo revuelo causado por la exclusión de una sola persona de entre las casi 3.000 personas y empresas que figuran en la lista de sanciones.

«Petición de socios internacionales, régimen de 3 años y lista de 3.000 personas»: 5 puntos clave de la declaración

Los argumentos oficiales más importantes de la resonante declaración del ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot:

«Petición de socios internacionales»: Barrot enfatizó que la propuesta de levantar las restricciones contra Alisher Usmanov se introdujo a petición de socios extranjeros;

«No afecta a la situación general»: El jefe de la diplomacia francesa afirmó que la liberación de Usmanov de las sanciones no debilitará la política de la UE hacia Rusia;

Las sanciones se prorrogarán por 3 años: Francia propone imponer las restricciones por un periodo directo de tres años, en lugar de renovarlas cada 6 meses como antes;

Una lista de 3.000 nombres y un solo candidato: Casi 3.000 personas y organizaciones figuran en la lista de sanciones de la UE, y París recordó que ellos mismos propusieron a cientos de ellas;

El reproche del ministro a los periodistas: Barrot se quejó de que los medios solo interrogan sobre Usmanov, olvidando que cientos de personas fueron añadidas a la lista por su propia iniciativa.

Comparativa de la política de sanciones de la UE y la posición de Francia sobre el caso de Alisher Usmanov

Enfoque oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores francés y clasificación de los parámetros de las sanciones:

Criterios de análisis y direcciones Sistema de sanciones estándar actual de la UE Nueva posición promovida por Francia Actitud hacia Alisher Usmanov Incluido en la lista de restricciones individuales Propuesta de levantar sanciones (a petición de socios) Plazo de prórroga de las restricciones Procedimiento que debe renovarse cada 6 meses Mecanismo de prórroga por un periodo de tres años (3 años) Alcance y volumen de la lista Casi 3.000 personas físicas y jurídicas «Se eliminó uno de 3.000, pero se añadieron cientos de nuevos» Motivo político de la decisión Presión sobre la élite política y económica rusa Intereses estratégicos y demanda diplomática de socios internacionales Rol general de Francia Participante activo de la coalición de sanciones Iniciador del fortalecimiento institucional de las restricciones

Experticia internacional y diplomática: ¿Por qué París dio este paso y quiénes son los «socios»?

Conclusiones de analistas de política europea, juristas internacionales y economistas:

«El factor de los socios internacionales: Asia Central y Uzbekistán»: Detrás de los «socios internacionales» mencionados por Jean-Noël Barrot podrían estar los estados de Asia Central, en particular los esfuerzos diplomáticos de Uzbekistán; Alisher Usmanov en Uzbekistán financia una serie de importantes proyectos sociales, de infraestructura e industriales, por lo que la eliminación de su nombre de las sanciones se ajusta plenamente a los intereses económicos de la región;

Procesos judiciales y debilidad legal: En los tribunales europeos se están examinando numerosas demandas de grandes empresarios contra las sanciones; no se descarta que la debilidad de la base legal de las acusaciones contra Usmanov y el hecho de que el empresario esté alejado de la toma de decisiones políticas hayan llevado a París y Bruselas a buscar un compromiso;

Pragmatismo en el sistema de sanciones: Al introducir un nuevo mecanismo de tres años, la Unión Europea se centra en los objetivos principales; la eliminación de la lista de figuras cuyas actividades comerciales se centran en la caridad y el sector social es una forma de que Bruselas demuestre su flexibilidad diplomática.

¿Qué cree que demuestra la disposición de los países europeos a levantar las sanciones contra Alisher Usmanov: pragmatismo en la diplomacia europea o la fuerte influencia de los socios internacionales? ¿Cómo cree que esta decisión en Uzbekistándará un impulso al desarrollo de grandes proyectos sociales y de inversión? ¡Deje sus análisis y comentarios, y comparta con todos el análisis del tema más candente de la política europea!