El director ejecutivo del Everton, Angus Kinnear, realizó una importante declaración sobre el futuro del extremo del Manchester City, Jack Grealish. En una entrevista concedida a BBC Radio Merseyside, el dirigente confirmó que el club del Merseyside no había perdido el contacto con el jugador de 30 años y que mantenía una relación cercana con él. Estas declaraciones han provocado numerosos rumores sobre el futuro del futbolista. Goal.com informa de ello.

Jack Grealish pasó la temporada 2025-2026 cedido en Goodison Park, donde comenzó a mostrar sus mejores actuaciones. Sin embargo, una grave lesión en el pie sufrida en enero frenó su progresión. A pesar de ello, el jugador eligió completar su recuperación en las instalaciones del Everton y no en la ciudad deportiva del Manchester City, una decisión que demuestra la buena relación entre el club y el futbolista.

Las incógnitas sobre el futuro de Jack Grealish y el Manchester City

Según Kinnear, el jugador se encariñó mucho con el ambiente del Everton y se sintió cómodo en el club.declaró el dirigente del Everton. También añadió que el club respeta que actualmente sea jugador del Manchester City y que su regreso tras la lesión es lo más importante.

La situación en el Manchester City cambió con la llegada del entrenador Enzo Maresca. Bajo las órdenes del nuevo técnico, los jugadores deben demostrar cada día en los entrenamientos que merecen un lugar en el once titular. Grealish salió desde el banquillo en el partido de la Community Shield contra el Arsenal, lo que demuestra que todavía entra en los planes del entrenador.

El mercado de fichajes y los logros del jugador en el pasado

Según Goal.com, cualquier cambio puede producirse antes del cierre del mercado de fichajes. Maresca ha declarado abiertamente que solo tendrán minutos los jugadores que quieran quedarse en el equipo y trabajen cada día. Aun así, a Grealish le resulta difícil encontrar minutos de forma regular en el Manchester City, donde la competencia es muy intensa.

Cabe recordar que Jack Grealish llegó al Manchester City en 2021 procedente del Aston Villa por 100 millones de libras esterlinas. Con los Citizens disputó 158 partidos, marcó 17 goles y ganó tres títulos de la Premier League, además de la FA Cup y la Champions League. Si las negociaciones con el Everton terminan positivamente, el futbolista podría continuar su carrera en Goodison Park.