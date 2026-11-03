Resultado sorpresa en la Premier League: el Everton vence al Newcastle a domicilio y sube al 7º puesto

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Resultado sorpresa en la Premier League: el Everton vence al Newcastle a domicilio y sube al 7º puesto

En el último encuentro que cerró la 9ª jornada de la Premier League, el Newcastle United recibió al Everton en St. James' Park. En un partido intenso y disputado, los visitantes lograron una victoria crucial por la mínima de 1-0.

Gracias a la disciplina táctica y a una defensa sólida, los hombres de David Moyes resistieron la presión local, sumando 3 puntos vitales para acercarse a la parte alta de la tabla.

El momento decisivo del partido

La primera parte se caracterizó por un juego equilibrado y cauteloso por ambos bandos. Sin embargo, al inicio del segundo tiempo, los aficionados fueron testigos del único gol del encuentro:

  • El gol de la victoria de Barry (minuto 49): Al comienzo de la segunda mitad, un rápido contraataque de los «Toffees» dio sus frutos: el delantero Barry acertó a portería para abrir el marcador (0-1);

  • La presión infructuosa de las «Urracas»: Tras encajar el gol, el Newcastle realizó varios cambios para intensificar su ataque, pero la línea defensiva del Everton, liderada por Jordan Pickford, se mantuvo firme;

  • Tarjeta amarilla para el entrenador: La tensión aumentó en el tramo final y, en el minuto 73, el entrenador del Everton, David Moyes, recibió una tarjeta amarilla por parte del árbitro debido a las protestas.

Situación en la tabla

Esta victoria fuera de casa supone un gran impulso para el Everton:

  • Everton: El equipo alcanza los 13 puntos y asciende al 7º puesto de la Premier League;

  • Newcastle: Las «Urracas», que perdieron puntos ante su afición, con 11 puntos caen hasta la 13ª posición.

Ficha técnica oficial

  • Premier League. 9ª jornada

  • Newcastle — Everton 0:1

  • Gol: Barry 49'.

  • Amonestaciones: Burn 32', Ramsey 90+7' — George 52', Moyes 73'.

Alineaciones:

  • Newcastle: Gornichek, Hall, Schär, Nico González, Osula, Burn, Dedic (Touré, 87'), Barnes, Willock (Wissa, 64'), Joelinton (Ramsey, 75'), Elanga (Murphy, 76').

  • Everton: Jordan Pickford, O'Brien, Tarkowski, Branthwaite (Keane, 82'), Mykolenko, Garner, Armstrong, Dewsbury-Hall, Rohl, George, Barry (Johnson, 80').

Premier LeagueNewcastle UnitedEvertonDavid MoyesFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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