Inglaterra Premier Leagueen la 12ª jornada, Chelsea fuera de casa Nottingham Forest visitó al, y en un encuentro lleno de goles y disputado, 2:3 perdió por ese marcador. Este resultado en el City Ground supone la tercera derrota consecutiva de los londinenses en el campeonato.

Detalles y acta del partido

Durante el encuentro, ambos equipos brindaron cinco goles a los aficionados. Cabe destacar que, en la cronología del partido, para los locales, Morgan Gibbs-White anotó un doblete (minutos 51 y 72), mientras que para el Chelsea, Evan Esse Emegafue activo (minutos 54 y 89) y el gol decisivo de los locales en el minuto 90 sentenció el partido.

PL. 12ª jornada: Nottingham Forest — Chelsea 3:2

Goles: Joao da Cruz (5, 0:1), Morgan Gibbs-White (51, 1:1), Morgan Gibbs-White (72, 2:1), Liam Delap (80, 2:2), Ismaila Sangere (90, 3:2) (además, los detalles del partido indican que Igor Jesus abrió el marcador en el minuto 5, y que Emega anotó para los londinenses en los minutos 54 y 89).

Nottingham Forest: Matz Sels, Jacob Cunha, Nikola Milenkovic, Murillo, Dani Munoz, James McAtee (Ryan Yates, 90), Xaver Schlager (Ismaila Sangere, 84), Neco Williams, Igor Jesus (Danilo Ndoye, 72), Morgan Gibbs-White, Liam Delap (Chris Wood, 84).

Chelsea: Emiliano Martinez, Pedro Chavarria, Moises Caicedo, Wesley Fofana (Levi Colwill, 56), Josh Acheampong (Mateo Palestra, 85), Jordan Henderson (Gonzalo Cuenda, 85), Romeo Lavia, Morgan Rogers, Cole Palmer, Pedro Neto, Danny Welbeck (Evan Esse Emega, 45).

Amonestaciones: Wesley Fofana (49), Evan Esse Emega (54), Jadon Henderson (61), Pedro Neto (70), Liam Delap (80), Igor Jesus (90), Ismaila Sangere (90).

La crisis del Chelsea y su situación en la tabla

De esta forma, los londinenses han salido derrotados en cuatro de sus últimos cinco partidos de PL:

Competición / Jornada Equipo rival Resultado PL últimos 5 partidos Leeds 1:4 derrota PL últimos 5 partidos Manchester United 2:0 única victoria PL últimos 5 partidos Sunderland 0:1 derrota PL últimos 5 partidos Tottenham 0:2 derrota PL 12ª jornada Nottingham Forest 2:3 derrota

Tras estos partidos, Chelsea al finalizar la 12ª jornada, 16 puntos en la tabla 8ª posición. El ganador, Nottingham Forest sumó 12 puntos y 14ª posición.

¿Cuál crees que es la causa principal de este declive del Chelsea, que ha perdido cuatro veces en las últimas cinco jornadas?

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