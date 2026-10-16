La directiva del Real Madrid está sumamente satisfecha con el trabajo del entrenador José Mourinho, quien tomó las riendas del equipo este verano. Se ha establecido un ambiente de plena comprensión mutua y confianza absoluta entre el gigante español y el experimentado técnico portugués.

Los dirigentes del «club blanco» consideran a Mourinho como la verdadera «voz» del equipo y su voluntad líder en el campo.

¿Por qué la directiva confía plenamente en Mourinho?

La cúpula directiva del club madrileño valora especialmente varios aspectos clave de la labor del entrenador portugués:

Carácter fuerte y liderazgo: La determinación y los principios únicos del técnico están ayudando a restaurar el espíritu del club;

Puente entre el club y los jugadores: Mourinho transmite las altas exigencias y objetivos marcados por la directiva a los jugadores de forma muy clara, impactante y comprensible;

Disciplina interna y confianza: La alineación de la postura del entrenador con la de la directiva dentro del equipo garantiza la estabilidad del entorno.

El inicio bajo Mourinho y los registros actuales

Con el entrenador que llegó a Madrid el verano pasado, el equipo sigue compitiendo en todos los torneos:

Situación en La Liga: El Real Madrid ocupa actualmente la 4.ª posición en la tabla del campeonato español y sigue de cerca a los líderes;

Resultados al 100 % en la Champions League: 100 % de efectividad: En la competición más prestigiosa del continente, el «club blanco» logró dos victorias contundentes en las primeras jornadas, comenzando con éxito la fase de grupos.

Se espera que estas declaraciones de confianza de los madrileños reduzcan la presión sobre Mourinho y aumenten el potencial del equipo en la lucha por los títulos principales.