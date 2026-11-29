En la última jornada de La Liga, el Real Madrid sufrió una derrota inesperada en casa ante el 1:2 Alavés. Tras el partido, el entrenador del «club blanco» José Mourinho anunció que asume toda la responsabilidad por la derrota y explicó sus decisiones sobre la alineación elegida.

«El equipo estuvo un poco lento»

El técnico portugués admitió que los jugadores no fueron lo suficientemente activos durante el encuentro, pero reconoció que no hacer rotaciones pudo haber influido en los signos de fatiga:

«Me dio la sensación de que el equipo estuvo un poco lento. Sin embargo, si haces muchos cambios para dar descanso a los jugadores, corres el riesgo de no obtener resultados. Por eso no quise tocar la estructura del equipo. Todas las decisiones y la responsabilidad son mías», dijo José Mourinho.

Como resultado de esta decisión y del juego lento del equipo, el Real encajó dos goles en casa y perdió puntos. Esta derrota inesperada podría complicar la situación del club madrileño en la carrera por el título.

Situación en la tabla de La Liga tras el encuentro

Aunque el club madrileño perdió, de momento mantiene el segundo puesto en la tabla. Sin embargo, su principal rival por el título, el FC Barcelona , ha tenido una oportunidad muy favorable para aumentar la diferencia de puntos.

Estadísticas Detalles Resultado del partido Real Madrid — Alavés 1:2 La postura de José Mourinho Admitió no haber hecho rotaciones, asumió toda la responsabilidad por la derrota Posición en la tabla Real Madrid — se mantiene en el 2º lugar Situación del rival FC Barcelona puede aumentar su ventaja

¿Cree que la decisión de José Mourinho de no renovar el equipo y no hacer rotaciones fue la causa principal de la derrota, o hubo una actitud de menosprecio hacia el rival por parte de los jugadores del Real?

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