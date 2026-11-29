En el marco de la 14ª jornada de La Liga española, el club Real Madrid perdió en casa ante el Alavés por 1-2 . Tras la derrota, el entrenador del «club blanco» José Mourinho participó en una rueda de prensa donde expresó opiniones contundentes sobre las causas de la derrota, las pérdidas de tiempo del rival y el arbitraje.

«Nos faltó actividad en el área rival»

El técnico portugués destacó que el Real tuvo la posesión del balón, pero no encontró espacios para romper la defensa compacta del rival:

«Jugamos contra un equipo que defendía muy cerrado y no buscaba construir juego mediante pases tras recuperar el balón. Su objetivo era lanzar balones largos a los delanteros y jugar al contragolpe. Nos faltó actividad en el área rival. Dominamos la posesión, pero no encontramos espacios. Bernardo Silva y Arda Güler son jugadores con un estilo similar. Por eso decidí hacer cambios en el ataque. Quique Flores ejecutó su plan. No fue una sorpresa para nosotros. Ayer habíamos entrenado precisamente para jugar contra este tipo de fútbol defensivo».

Balones lanzados al campo y protestas al árbitro

Aunque felicitó al entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, por su táctica, Mourinho condenó duramente los balones extra lanzados al campo durante el partido y la reacción del árbitro:

«Se beneficiaron de que el árbitro hiciera la vista gorda ante las pérdidas de tiempo. Lanzaron balones al campo dos veces. Según el reglamento, si alguien del cuerpo técnico hace eso, el entrenador principal debería recibir una tarjeta roja. Felicito a Quique por la táctica elegida. Solo puedo criticar ese acto feo de lanzar balones al campo. Hoy en día nadie hace eso en el fútbol».

«A este árbitro le gusta demostrar su autoridad»

Asimismo, José Mourinho se refirió a la expulsión de Jude Bellinghamen el minuto 89, recordando que este árbitro ha expulsado regularmente a las estrellas del Real:

«¿La expulsión de Bellingham? Hace dos temporadas este árbitro expulsó a Mbappé, la temporada pasada a Vinícius y esta temporada a Bellingham. Veremos si la próxima temporada expulsa a Courtois. A este árbitro le gusta demostrar su autoridad. No quiero decir que perdimos por el árbitro. Pero me enfureció que el rival que tiró de la camiseta de Mbappé no recibiera tarjeta amarilla», dijo José Mourinho.

Puntos clave de la declaración de José Mourinho

Tema Posición del entrenador Decisiones de juego y plantilla A pesar de la superioridad en la posesión, faltó actividad en el área rival; Bernardo Silva y Arda Güler al jugar con estilos similares, se hicieron cambios en el ataque Alavés y Quique Flores Reconoció la táctica defensiva y de contraataque del rival, pero criticó el lanzamiento de dos balones al campo para perder tiempo Arbitraje y tarjeta roja Recordando que el árbitro ya había expulsado a Mbappé y Vinícius, y ahora a Bellingham, criticó su autoritarismo («¿Expulsará también a Courtois la próxima temporada?»)

¿Crees que las quejas de José Mourinho sobre el arbitraje y las pérdidas de tiempo del rival son justificadas, o debería el Real Madrid buscar las causas de la derrota en su propio juego?

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