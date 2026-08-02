Endrick podría dejar el Real Madrid

La llegada de Carlos Espí procedente del Levante para reforzar la delantera del Real Madrid ha puesto en duda el futuro del joven delantero brasileño Endrick. Según informa Fichajes, el joven futbolista empieza a valorar seriamente la opción de abandonar temporalmente el equipo en calidad de cedido durante el actual mercado de fichajes, tal y como indica Goal.com .

Cabe recordar que Endrick había regresado al club este verano con grandes expectativas tras una exitosa cesión en el Lyon francés. Su objetivo principal era hacerse un hueco en el once titular dirigido por el técnico José Mourinho y competir con la estrella Kylian Mbappé. Sin embargo, la intensa actividad del club en el mercado de fichajes ha cambiado radicalmente la situación.

El fichaje de Carlos Espí y la nueva competencia

El Real Madrid cerró el fichaje de Carlos Espí tras abonar la cláusula de rescisión de 25 millones de euros al Levante. El delantero de 1,94 metros, que marcó 13 goles en 27 partidos de LaLiga la temporada pasada, firmó un contrato de larga duración con el club hasta 2031.

Se espera que las condiciones físicas y la altura de Carlos Espí encajen a la perfección en el esquema táctico de Mourinho. Esto supuso un duro golpe para el joven Endrick, que planeaba jugar junto a Mbappé o consolidarse como el principal revulsivo.

Éxito en Lyon y futuro incierto

Cedido en el Lyon durante la segunda mitad de la campaña pasada, Endrick anotó 8 goles y repartió otras tantas asistencias en 21 encuentros. Su promedio de una contribución de gol cada 102 minutos debió convencer al técnico madridista, pero la directiva no consideró al delantero listo para el primer equipo de inmediato.

Actualmente, Endrick y sus representantes están negociando con la directiva del club para aclarar su situación. Con un Real Madrid que cerró la temporada pasada sin títulos y sigue renovando su plantilla, el futuro del brasileño se decidirá en los próximos días.