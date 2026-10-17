Fulham — Hull: alineaciones y directo
El partido Fulham — Hull de la Premier League inglesa comienza el 17 de octubre a las 19:00 (hora de Tashkent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Fulham: 1. Leno B., 22. Affengruber D., 3. Bassey C. (capitán), 16. Berge S., 14. Bobb O., 21. Castagne T., 19. Charles S., 7. Garcia G., 17. Iwobi A., 24. King J., 33. Robinson A.
Suplentes del Fulham: 5. Andersen J., 10. Cairney T., 11. Kevin, 23. Lecomte B., 20. Manuel Angel, 8. Palacios C., 9. Rodrigo Muniz, 30. Sessegnon R., 2. Tete K.
Entrenador del Fulham: Arbeloa A.
Alineación inicial del Hull: 19. Solakis K., 6. Ajayi S., 10. Belloumi M., 2. Coyle L. (capitán), 25. Crooks M., 15. Egan J., 22. Herrington L., 9. McBurnie O., 18. Norton-Cuffy B., 27. Slater R., 7. Thomas S.
Suplentes del Hull: 11. Gelhardt J., 3. Giles R., 14. Herto-Dahl J., 42. Iroegbunam T., 17. McNair P., 5. Morita H., 12. Phillips D., 21. Stroud E., 47. Vaz R.
Entrenador del Hull: Jakirovic S.
Comentarios 0
…