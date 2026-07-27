Arbeloa quiere fichar al delantero del Real para el Fulham

El Fulham ha iniciado gestiones serias durante el mercado de fichajes de verano para hacerse con los servicios del delantero del Real Madrid, Gonzalo García. El nuevo entrenador del club londinense,Álvaro Arbeloa, considera a su exalumno como una pieza fundamental de su nuevo proyecto.

Sin embargo, el acuerdo aún no está cerrado. Aunque el Real está dispuesto a estudiar ofertas, José Mourinho quiere probar al jugador en la pretemporada. La decisión final podría depender del papel que el delantero obtenga en Madrid.

Arbeloa confía en un delantero al que conoce bien

Álvaro Arbeloa fue nombrado entrenador del Fulham el 7 de julio de 2026. El técnico español firmó un contrato de tres años con el club londinense, válido hasta el verano de 2029.

Arbeloa conoce a la perfección el potencial de Gonzalo García. Ambos trabajaron juntos en la cantera del Real, en el Castilla y, posteriormente, en el primer equipo.

Según la prensa española, el entrenador ha pedido a la directiva del Fulham que estudie la posibilidad de fichar a este delantero en concreto. El club londinense busca incorporar al jugador en propiedad y no mediante una cesión.

Para Arbeloa, Gonzalo no es simplemente un joven talento, sino un futbolista contrastado que conoce a la perfección sus exigencias y su sistema de juego.

El Fulham prepara una oferta importante

Por ahora, la cifra estimada del traspaso no se ha hecho oficial. Según el diario AS, el Fulham trabaja en una propuesta económica capaz de convencer al Real para sentarse a negociar.

El club blanco tampoco descarta por completo la opción de vender al jugador. No obstante, para mantener cierto control sobre su canterano, el Real podría exigir la inclusión de alguna de las siguientes cláusulas:

una opción de recompra del jugador;

un porcentaje de una futura venta;

un derecho de tanteo o derecho preferencial.

Estas condiciones aún no se han confirmado oficialmente. Sin embargo, a la hora de traspasar a sus talentos, el Real suele buscar la manera de asegurar su posible retorno en el futuro.

La decisión de Mourinho será determinante

El nuevo técnico del Real Madrid, José Mourinho, no quiere tomar una decisión precipitada sobre el futuro de Gonzalo. El entrenador portugués está observando al delantero durante la pretemporada para evaluar qué rol podría otorgarle en el equipo.

Informaciones recientes apuntan a que Gonzalo ha dejado buenas sensaciones en los primeros entrenamientos bajo las órdenes del técnico, aumentando sus opciones de continuar en el Real. Sus cualidades como delantero centro clásico le diferencian del resto de los arietes de la plantilla.

Sin embargo, para tener minutos de juego regulares, el futbolista tendrá que competir con Kylian Mbappé y otros atacantes. Por su parte, el Fulham puede ofrecerle mayor protagonismo en el once titular.

Por ello, la decisión definitiva dependerá de tres factores:

¿Cuántos minutos le promete Mourinho? ¿Cuánto dinero ofrecerá el Fulham? ¿Qué proyecto elegirá el propio Gonzalo?

39 partidos disputados la temporada pasada

En la campaña 2025/26, Gonzalo García participó en 39 encuentros oficiales en todas las competiciones con el primer equipo del Real.

Sus estadísticas oficiales:

Estadística Resultado Partidos 39 Como titular 9 Goles 8 Asistencias 2 Minutos en el campo 1.470 minutos

Disputó 30 partidos en La Liga, anotando 6 goles y repartiendo una asistencia. Son números notables si se tiene en cuenta que la mayoría de las veces saltó al campo desde el banquillo.

Entre las virtudes de Gonzalo destacan su acierto en la colocación dentro del área, su capacidad para disputar balones aéreos y su intensidad en la presión a los defensas rivales.

73 partidos no corresponden al balance de una sola temporada

Una información inicial señalaba que Gonzalo había marcado 30 goles en 73 partidos con el Castilla en la temporada 2024/25. Dicho dato fue malinterpretado.

Los 73 encuentros y 30 goles corresponden al rendimiento acumulado del jugador durante varias temporadas en el Real Madrid Castilla.

En la temporada 2024/25 en concreto, sus números fueron:

jugó 36 partidos de liga;

anotó 25 goles;

repartió 4 asistencias;

fue el máximo goleador de la Primera Federación.

Este rendimiento resultó decisivo para que Gonzalo ascendiera al primer equipo.

¿Por qué el Fulham necesita precisamente un delantero?

El club londinense se desprendió de algunos atacantes este verano y necesita reforzar la posición de delantero centro de cara al nuevo curso.

Gonzalo encaja en el perfil del Fulham por varios motivos:

tiene la fortaleza física necesaria para el fútbol inglés;

es peligroso dentro del área;

participa activamente en la presión;

conoce de antemano las exigencias de Arbeloa;

a sus 22 años, posee un enorme margen de progresión.

Lo más importante es que Arbeloa conoce a la perfección sus virtudes y debilidades, un factor que puede ayudarle enormemente en su adaptación a un nuevo campeonato.

¿Qué camino elegirá Gonzalo?

El delantero tiene el deseo de triunfar en el Real. Sin embargo, tampoco quiere pasar otra campaña principalmente en el banquillo.

En el Fulham podría tener continuidad, convertirse en la cara visible del proyecto de Arbeloa y mostrar su valía en la Premier League. En Madrid continuará en un club que lucha por títulos, aunque sin la titularidad garantizada.

Hasta el momento no se ha anunciado ninguna oferta formal del Fulham ni existe un acuerdo entre clubes. Las negociaciones continúan y lo que suceda en la pretemporada del Real podría cambiar el destino del traspaso.

La disyuntiva para Gonzalo no es sencilla: luchar por un puesto en el club de su infancia o poner rumbo a Inglaterra de la mano de un técnico que confía plenamente en él.

Si el Fulham presenta una propuesta irrechazable, otro canterano del Real podría hacer las maletas rumbo a la Premier League.