Nueva era en Chelsea: cómo prepara Alonso a su equipo para la temporada de la Premier League

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, explicó qué sistema de juego y qué filosofía táctica pretende implantar en el equipo.

Según el técnico español, la flexibilidad y la variedad táctica sobre el terreno de juego deben convertirse en las principales armas de los «aristócratas».

«Tenemos que ser un equipo imprevisible para nuestros rivales»

Xabi Alonso habló así sobre el potencial de los jugadores del Chelsea y el estilo de juego para la nueva temporada en una entrevista concedida a The Athletic:

«Queremos contar con distintas opciones en nuestro planteamiento. En nuestro equipo se han reunido futbolistas de alto nivel capaces de adaptarse fácilmente a diferentes esquemas tácticos. Los principios fundamentales no cambiarán, pero los movimientos y las decisiones sobre el terreno de juego pueden variar. Tenemos que convertirnos en un equipo imprevisible para nuestros rivales y lo más flexible posible. No pretendemos aferrarnos a una única idea. Cuantas más variantes tácticas tengamos, más fuerte y peligroso será nuestro equipo», cita la fuente las palabras de Alonso.

Estreno en la Premier League: derbi contra el Fulham

Cabe recordar que el Chelsea de Xabi Alonso comenzará la nueva temporada de la Premier League inglesa a domicilio. El conjunto londinense visitará al Fulham el 24 de agosto, en la 1.ª jornada.

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