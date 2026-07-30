El Real Madrid vende su talento al Fulham : inteligentes cláusulas estratégicas

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El Real Madrid vende su talento al Fulham : inteligentes cláusulas estratégicas

El Real Madrid ha anunciado oficialmente un acuerdo definitivo para el traspaso permanente del delantero Gonzalo García al Fulham, equipo de la Premier League. Este traspaso se ha convertido en una de las operaciones más destacadas y financieramente importantes del mercado de fichajes de verano.

Detalles financieros : 40 millones de euros garantizados y bonus

El valor total del acuerdo podría alcanzar los 42 millones de euros. El Fulham pagará al Real una tarifa de traspaso garantizada de 40 millones de euros . Además, se prevén 2 millones de euros en forma de varios bonus vinculados al rendimiento del jugador y del equipo.

Ventaja estratégica para el Real : 30 % de futura venta y opción de recompra

La directiva del Real Madrid logró asegurar el traspaso con inteligentes cláusulas estratégicas. Según el acuerdo, el club blanco se reserva un 30 % de los beneficios de cualquier futuro traspaso del jugador. Esto garantizará que el Real obtenga importantes ganancias adicionales si Gonzalo García es vendido por una mayor cantidad en el futuro.

Asimismo, los madridistas contarán con una opción de compra preferente (option of first refusal). Esta cláusula le da ventaja al Real para recuperar a Gonzalo García si el jugador demuestra su valía en el Fulham y desea regresar a Madrid.

Una nueva etapa para Gonzalo García y las ambiciones del Fulham

Para el Fulham, este fichaje representa un paso serio enfocado en consolidar su posición en la Premier League y potenciar su línea de ataque. Invertir 40 millones de euros más bonus demuestra la disposición del club londinense a apostar por futbolistas jóvenes y con proyección.

Se espera que en los próximos días Gonzalo García pase el reconocimiento médico en Londres y firme su contrato con el Fulham. Para el jugador, dar el salto de la cantera del Real al primer equipo en la Premier League supone una gran oportunidad y responsabilidad.

Este traspaso es valorado como un ejemplo exitoso de la estrategia del Real Madrid para rentabilizar a los talentos de su academia, manteniendo al mismo tiempo la opción de recuperarlos en el futuro. Por su parte, el Fulham ha demostrado sus ambiciones sobre el terreno.

Real MadridFulhamGonzalo GarcíaLondres
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Shuhrat Razzakov
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