La cantera del Real Madrid recauda ingresos récord con los traspasos

El Real Madrid continúa rompiendo récords financieros gracias a la venta de los canteranos de su legendaria «La Fábrica». Si bien el registro anterior se superó hace apenas unas semanas, los acuerdos cerrados ayer volvieron a enriquecer las arcas del club. Según informa el diario AS, la entidad madridista se acerca a la barrera de los 200 millones de euros en ingresos por traspasos de jóvenes futbolistas, informa Goal.com informa .

Se señala que los «blancos» ya habían superado su récord anterior de 102 millones de euros logrado en el verano de 2017 mediante la venta de jugadores de la cantera. Ayer se oficializó un nuevo acuerdo que mejora aún más esta cifra. De acuerdo con este, Gonzalo García fue vendido al Fulham inglés. Asimismo, según las condiciones del club, otro canterano, César Palacios, está muy cerca de unirse también al conjunto inglés.

Detalles del traspaso de Gonzalo García

Según informaciones previas del diario AS, los dirigentes de Valdebebas exigían alrededor de 60 millones de euros por el jugador. Como resultado, las negociaciones entre las partes concluyeron con éxito y alcanzaron la fase de firma oficial. El traspaso de Gonzalo García deja en las arcas del Real Madrid un pago garantizado de 40 millones de euros más otros 2 millones en variables.

Según este acuerdo, el Fulham adquiere el 70 % de los derechos deportivos del jugador. Sin embargo, ni el futbolista ni el club español quisieron romper los lazos por completo. Aunque se marcha por ahora, García no ha ocultado su intención de regresar a Madrid en el futuro. La directiva del Real Madrid también valora esta operación como económicamente beneficiosa y una gran oportunidad para el crecimiento del jugador.

Garantías y condiciones futuras

Los madridistas no olvidaron incluir medidas de seguridad de cara al futuro al dejar salir a su canterano. El club se reserva un derecho de opción de compra preferente en caso de que el jugador sea traspasado a otro equipo en el futuro. Además, el 30 % restante de los derechos en posesión del club podría reportar ingresos adicionales al Real Madrid si Gonzalo es vendido a otro equipo más adelante.

Por ahora, en este mercado de fichajes estival, la venta de Gonzalo García es la segunda operación más importante para el club. El potencial financiero de la cantera y el sistema de formación de jóvenes talentos se están convirtiendo en uno de los pilares principales no solo en lo deportivo, sino también para fortalecer la economía del club. Según los expertos, se espera que esta cifra aumente aún más con otros traspasos pendientes.