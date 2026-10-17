Bolonia — Inter: alineaciones y directo
El partido Bolonia — Inter, correspondiente a la Serie A italiana, comenzará el 17 de octubre a las 21:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Bolonia: 1. Skorupski L., 10. Bernardeschi F., 28. Cambiaghi N., 16. Casale N., 36. Darmian M., 19. Ferguson L., 33. Miranda J., 91. Piccoli R., 4. Pobega T., 3. Theate A., 20. Zortea N.
Suplentes del Bolonia: 23. Alhassane R., 8. Amondarain M., 29. De Silvestri L., 9. Dovbyk A., 17. El Azzouzi O., 22. Eneme J., 5. Fauske Helland E., 72. Happonen U., 14. Heggem T., 18. Libra M., 11. Mbangula S., 6. Moro N., 21. Odgaard J., 25. Pessina M., 41. Vitik M.
Entrenador del Bolonia: Palladino R.
Alineación titular del Inter: 1. Martinez J., 25. Akanji M., 23. Barella N., 95. Bastoni A., 31. Bisseck Y., 32. Dimarco F., 94. Esposito F., 11. Luis Enrique, 8. Sucic P., 9. Thuram M., 7. Zielinski P.
Suplentes del Inter: 14. Bonny A., 46. Bovio L., 20. Calhanoglu H., 30. Carlos Augusto, 12. Di Gennaro R., 17. Diouf A., 22. Mkhitaryan H., 48. Mosconi M., 49. Provedel I., 99. Spence D., 5. Stankovic A.
Entrenador del Inter: Chivu C.
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