Bolonia — Inter: alineaciones y directo

·38·Deportes
Bolonia — Inter: alineaciones y directo

El partido BoloniaInter, correspondiente a la Serie A italiana, comenzará el 17 de octubre a las 21:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Bolonia: 1. Skorupski L., 10. Bernardeschi F., 28. Cambiaghi N., 16. Casale N., 36. Darmian M., 19. Ferguson L., 33. Miranda J., 91. Piccoli R., 4. Pobega T., 3. Theate A., 20. Zortea N.

Suplentes del Bolonia: 23. Alhassane R., 8. Amondarain M., 29. De Silvestri L., 9. Dovbyk A., 17. El Azzouzi O., 22. Eneme J., 5. Fauske Helland E., 72. Happonen U., 14. Heggem T., 18. Libra M., 11. Mbangula S., 6. Moro N., 21. Odgaard J., 25. Pessina M., 41. Vitik M.

Entrenador del Bolonia: Palladino R.

Alineación titular del Inter: 1. Martinez J., 25. Akanji M., 23. Barella N., 95. Bastoni A., 31. Bisseck Y., 32. Dimarco F., 94. Esposito F., 11. Luis Enrique, 8. Sucic P., 9. Thuram M., 7. Zielinski P.

Suplentes del Inter: 14. Bonny A., 46. Bovio L., 20. Calhanoglu H., 30. Carlos Augusto, 12. Di Gennaro R., 17. Diouf A., 22. Mkhitaryan H., 48. Mosconi M., 49. Provedel I., 99. Spence D., 5. Stankovic A.

Entrenador del Inter: Chivu C.

En directo1-0 EN VIVO
17
El Bolonia no aprovechó el saque de esquina, la defensa despejó el balón.
16
¡Federico Bernardeschi (Bolonia) se lamenta llevándose las manos a la cabeza tras desperdiciar una gran ocasión! Recibió el balón de una falta, lo controló bien con el primer toque y sacó un potente disparo a quemarropa hacia la escuadra derecha, pero Josep Martínez realizó una parada brillante.
15
Daniele Doveri no pudo ignorar la dura falta de Petar Sučić (Inter) y hizo sonar su silbato.
15
Nicolò Barella (Inter) protagonizó una jugada individual, pero un rival lo frenó y evitó una situación de peligro.
12
Petar Sučić (Inter) hizo una buena jugada, pero su centro no fue preciso y no encontró a sus compañeros. El balón salió y el Bolonia sacará de puerta.
101-0
Tommaso Pobega (Bolonia) protagonizó una gran jugada individual y disparó desde dentro del área, batiendo a Josep Martínez con un remate a la esquina inferior izquierda. Pone el 1-0 en el marcador.
9
Alessandro Bastoni (Inter) comete falta por agarrar a su rival. Daniele Doveri señala la falta.
6
Manuel Akanji (Inter) recibe el córner fuera del área y dispara de inmediato. Sin embargo, su remate se va muy desviado del poste derecho.
6
Ahora el Inter lanzará un saque de esquina.
6
¡Disparo de Nicolò Barella (Inter) desde fuera del área que se va un poco desviado! Una atajada fantástica de Łukasz Skorupski evita que el balón se cuele por la esquina inferior izquierda. El balón sale y se señala saque de esquina. El Inter tendrá una ocasión de peligro.
5
Nicolò Barella dio un gran pase a Federico Dimarco, pero este último no pudo crear suficiente espacio para disparar.
4
Los jugadores del Inter se pasan el balón con pases cortos.
2
Marcus Thuram (Inter) agarra descaradamente a su rival para evitar que controle el balón, y el árbitro detiene el juego de inmediato.
1
Comienza la primera parte.
21:02
Saca de centro el Bolonia.
21:01
Presentamos al árbitro del partido de hoy, es Daniele Doveri.
21:01
Las alineaciones iniciales de ambos equipos ya han sido anunciadas y puedes verlas en los detalles del partido.
21:00
¡Bienvenidos, queridos aficionados, a nuestra retransmisión de texto! Las alineaciones iniciales se anunciarán muy pronto, así que poneros cómodos y prepáros para disfrutar del partido.
BoloniaInterSerie AFútbolItalia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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