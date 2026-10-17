El Inter vence 3-1 al Bolonia a domicilio

En el marco de la 7ª jornada de la Serie A, el vigente campeón, el club milanés del Inter visitó al combativo equipo del Bolonia . En un encuentro intenso y disputado, los «nerazzurri», a pesar de encajar un gol inicial, demostraron su carácter para lograr una victoria brillante y remontada por 3-1.

Gracias a este éxito, el club milanés suma 19 puntos y consolida su liderato en solitario en la tabla de clasificación.

Golpe rápido y respuesta milanesa

El encuentro comenzó con una fuerte presión de los locales:

El gol rápido de Pobega: Ya en el minuto 10, Tommaso Pobega lanzó un disparo preciso para adelantar al Bolonia — 1-0;

El salvavidas antes del descanso: Los visitantes tomaron la iniciativa y, al borde del final de la primera parte, en el minuto 44, Marcus Thuram logró igualar gracias a su calidad (1-1);

Los golpes decisivos de Augusto y Bonny: En la segunda parte, el Inter aumentó la presión y Carlos Augusto adelantó al equipo en el minuto 69. En el minuto 84, Bonny, quien entró desde el banquillo en el 58, sentenció el destino del partido — 1-3.

Acta del partido

Serie A. 7ª jornada

Bolonia — Inter 1-3

Goles: Pobega (10) — Thuram (44), Carlos Augusto (69), Bonny (84).

Bolonia: Skorupski, Theate, Darmian, Casale, Pobega (Moro, 76), Zortea, Ferguson, Miranda, Piccoli (Enem, 30), Bernardeschi, Cambiaghi (Dovbyk, 76).

Inter: Josep Martínez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Dimarco, Barella, Zieliński (Çalhanoğlu, 79), Sučić, Esposito (Bonny, 58), Thuram (Mkhitaryan, 79).

Tabla de posiciones: El Inter sigue su marcha

Tras la 7ª jornada, la lucha por el título en el campeonato italiano se ha vuelto más intensa: