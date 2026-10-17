El Inter vence 3-1 al Bolonia a domicilio

·2·Deportes
El Inter vence 3-1 al Bolonia a domicilio

En el marco de la 7ª jornada de la Serie A, el vigente campeón, el club milanés del Inter visitó al combativo equipo del Bolonia . En un encuentro intenso y disputado, los «nerazzurri», a pesar de encajar un gol inicial, demostraron su carácter para lograr una victoria brillante y remontada por 3-1.

Gracias a este éxito, el club milanés suma 19 puntos y consolida su liderato en solitario en la tabla de clasificación.

Golpe rápido y respuesta milanesa

El encuentro comenzó con una fuerte presión de los locales:

  • El gol rápido de Pobega: Ya en el minuto 10, Tommaso Pobega lanzó un disparo preciso para adelantar al Bolonia — 1-0;

  • El salvavidas antes del descanso: Los visitantes tomaron la iniciativa y, al borde del final de la primera parte, en el minuto 44, Marcus Thuram logró igualar gracias a su calidad (1-1);

  • Los golpes decisivos de Augusto y Bonny: En la segunda parte, el Inter aumentó la presión y Carlos Augusto adelantó al equipo en el minuto 69. En el minuto 84, Bonny, quien entró desde el banquillo en el 58, sentenció el destino del partido — 1-3.

Acta del partido

Serie A. 7ª jornada

Bolonia — Inter 1-3

Goles: Pobega (10) — Thuram (44), Carlos Augusto (69), Bonny (84).

  • Bolonia: Skorupski, Theate, Darmian, Casale, Pobega (Moro, 76), Zortea, Ferguson, Miranda, Piccoli (Enem, 30), Bernardeschi, Cambiaghi (Dovbyk, 76).

  • Inter: Josep Martínez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Dimarco, Barella, Zieliński (Çalhanoğlu, 79), Sučić, Esposito (Bonny, 58), Thuram (Mkhitaryan, 79).

Tabla de posiciones: El Inter sigue su marcha

Tras la 7ª jornada, la lucha por el título en el campeonato italiano se ha vuelto más intensa:

  • Inter líder en solitario: Los milaneses han sumado 19 puntos en 7 encuentros, manteniendo firmemente el primer puesto de la tabla;

  • Bolonia en la parte baja: Con 5 puntos, los locales se mantienen en la 14ª posición, sin poder alejarse de la zona de peligro.

InterBoloniaPobegaSerie AFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Bolonia — Inter: alineaciones y directoBolonia — Inter: alineaciones y directoAyer 20:06Bologna podría fichar a un veterano del fútbol italianoBologna podría fichar a un veterano del fútbol italiano20 agosto 20:16El Inter vence al Real Betis en su último amistoso de pretemporadaEl Inter vence al Real Betis en su último amistoso de pretemporada16 agosto 00:16El Inter se enfrentará al Real Betis en su último amistoso de pretemporadaEl Inter se enfrentará al Real Betis en su último amistoso de pretemporada15 agosto 20:18«¡Solo 4 partidos y un despido vergonzoso!»: El Bolonia destituye a Domenico Tedesco«¡Solo 4 partidos y un despido vergonzoso!»: El Bolonia destituye a Domenico Tedesco16 septiembre 06:29El Inter continúa las negociaciones por el traspaso de Curtis JonesEl Inter continúa las negociaciones por el traspaso de Curtis Jones28 julio 00:36
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre